طرح تحول سلامت اعزام بیماران به خارج از استان را کاهش داده است

به گارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح مرکز ام آر آی شهر گچساران در نشست با خبرنگاران افزود: طی این دو سال تحولات عرصه سلامت در استان برجسته‌ بوده و افزایش سطح کیفی خدمات در بخش سلامت مطلوب بوده است.

وی بیان کرد: در گذشته از هر ۱۰۰۰ بیمار ۳۰ نفر برای دریافت خدمات پزشکی به خارج از استان اعزام می شد اما در این دوسال این میزان به هفت نفر کاهش یافته است.

خادمی اظهار داشت: با ایجاد این مرکز ام آر آی بیماران نیازی به سفر به شهرهای دیگر ندارند.

خادمی عنوان کرد: مراجعه بیماران به دیگر شهرها علاوه به افزایش هزینه های درمان، مشکلات فراوانی را نیز برای آنها به همراه داشت.

استاندار افزود: در دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به طرح تحول سلامت شده و این طرح علاوه بر امکان دسترسی عموم مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، فرصت‌های زیادی برای ارتقای خدمات درمانی در جامعه فراهم کرده است.

وی با اشاره به فعالیتهای بخش سلامت در استان گفت: خدمات مطلوبی از سوی دولت تدبیر و امید به ویژه در حوزه بهداشت و درمان در استان انجام شده است که افتتاح پروژه‌های بهداشتی و درمانی و خرید و نصب دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی مطلوب از جمله این خدمات است.

استاندار افزود: وجود محرومیت‌های مالی و کمبود اعتبارات مانعی برای افتتاح این مرکز در گچسارن نشد و نمایندهگان ومسئولان تمام توان خود را در راستای ایجاد این مرکز به کار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در این نشست گفت: ۱۲۰ ميليارد ريال براي بازسازي و تعمير مراكز بهداشتی و درمانی اين استان هزينه شده است.

رضا چمن افزود: طرح تحول نظام سلامت، مشکل كمبود پزشك در مراكز بهداشتی درمانی استان و كمبود متخصص در استان را مرتفع کرد.

وی بیان کرد: در این طرح سرانه بهداشتی هر فرد روستايی از ۲۶۰ هزار ريال به ۸۶۰ هزار ريال در سال افزايش يافت.

چمن افزود: با اجراي طرح تحول نظام سلامت بيش از ۸۰ درصد بخش‌های مختلف بيمارستان‌های اين استان بازسازی، تعمير و مرمت شدند.