لزوم مشاركت منطقه آزاد در ساخت مراکز درمانی خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، کامران سالمی پیش از ظهر امروز یكشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته سلامت در محل دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد، با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در انتقال کارکردها و بیان مشکلات با هدف رفع و کاهش آنها گفت: پارسال بر حسب نیاز این مراکز را به تفکیک نام به سازمان منطقه آزاد اروند جهت تملک زمین اعلام کردیم که در سال جاری نیز تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: علاوه برکارهایی که به عنوان وظایف ذاتی ما به شمار می رود، در شاخه عمران و ارائه خدمات در حوزه بهداشت اقدامات موثر و قابل قبولی را در طی سال گذشته به انجام رساندیم.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان خرمشهر با تاکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص در مجموعه ای از بافت جمعیتی که دور از مناطق روستایی و شهری و تحت عنوان حاشیه شهر هستند، اظهار کرد: با توجه بر ضرورت برخورداری این بخشها از خدمات درمانی و بهداشتی و بر اساس دستورات وزارتی در سال گذشته موضوع جمعیت مورد بررسی قرار گرفت، حدود ۱۴ هزار خانوار شناسایی و طبق دستورات و قوانین وزارتی به ۴۴ بلوک تقسیم شدند.

سالمی تصریح کرد: با توجه به نیاز این شبکه به ۷۸ نیروی کار، ضمن اعلام این نیاز به وزارت بهداشت توانستیم طی دو مرحله و پس از گزینش حدود ۵۳ نیرو را به شبکه بهداشت شهرستان خرمشهر تزریق کنیم که در برخی از مراکز همچون بهبهانیان، ستونگر و موسوی ما کار را شروع کرده ایم ضمن اینکه موضوع جذب نیرو در سال جاری را نیز در دستور کار داریم.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب مراکز بهداشتی در سال های پیشین یادآور شد: از سال گذشته تاکنون به طور جدی و قوی به موضوع عمران فضاهای بهداشتی ورود کرده ایم، به طوری که پارسال کار نوسازی خانه های بهداشت ملاکه، سادات و سوئیچی و تملک زمین برای احداث خانه بهداشت شنه دو را به انجام رساندیم.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح سه پایگاه غیر ضمیمه شهید موسوی، بهبهانیان و اهل بیت در این شهرستان گفت: تعمیر۶ مرکز بهداشتی درمانی مجری بیمه روستایی و پنج باب زیست پزشک در سال گذشته با موفقیت به انجام رسید.

به گفته سالمی مناسب سازی فضای زیست پزشکان علاوه بر ایجاد انگیزه بیشتر در میان پزشکان سبب ارتقاء فعالیت ها، ارائه خدمات پزشکی در خارج از ساعات اداری به شهروندان توسط این پزشکان، استفاده بهینه از خدمات طرح بیتوته و افزایش سطح رضایتمندی بیماران شده است.

وی با اشاره به همراهی و کمک دانشکده علوم پزشکی آبادان در جذب اعتبارات وزارتی و حمایت های سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در سال گذشته توانستیم پروژه های عمرانی چشمگیری را آغاز کنیم که از جمله آن می توان با آغاز به کار ساخت بیمارستان شهید موسوی با ۲۲۰ تخت بیمارستانی اشاره کرد که در زمان حاضر مراحل تخریب و نخاله برداری و تسطیح آن انجام شده و در حال شمع کوبی است، کار تحویل پیمانکار داده شده و به طور جدی دنبال می شود. این یکی از اقدامات ارزشمند و برجسته ای است که در سال های نزدیک شاهد بهره برداری از آن و دسترسی بهتر و آسان تر مردم به ویژه خرمشهری ها از آن خواهیم بود.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان خرمشهر با اشاره به انجام اقدامات موثر و چشمگیر عمرانی در بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر اظهار کرد: انجام این اقدامات سبب شد تا ما در ارائه خدمات هم بیماران و هم سیستم پزشکی و پیراپزشکی با فراغ بال بیشتری برخوردار کنیم تا آنان نیز بتوانند در محیط و بستر مطلوب تری خدمات مناسبی را به مردم شریف خرمشهر ارائه کنند.

سالمی تصریح کرد: کلینیک ویژه بیمارستان ولیعصر نیز بر اساس نوع نقشه آن (از تیپ هزار در سه طبقه ساخته می شود) در حال انجام است که پس از اتمام آن خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی در آنجا قابل ارائه خواهد بود، در زمان حاضر کارها توسط پیمانکار و بر اساس جدول زمان بندی شده در حال انجام و پیشروی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزوده شدن هزار متر زمین به فضای اورژانس فعلی یادآور شد: در آینده نزدیک شاهد یک فضای ارائه خدمات اورژانسی به میزان دو هزار مترمربع در بیمارستان ولیعصر (عج) خواهیم بود. این پروژه، پروژه ای تعمیراتی و ساختمانی است که در زمان حاضر به لحاظ زمان بندی از روند خوبی برخوردار است.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان خرمشهر گفت: انجام این کار به ما این امکان را می دهد تا علاوه بر جلوگیری از درآمیختگی بیماران در هنگام مراجعه به اورژانس از بروز مشکلات خاصی روحی روانی ناشی از این ازدحام در میان مراجعان جلوگیری کنیم ضمن آنکه سرعت عمل در ارائه و تکمیل تمامی خدمات در یک سایت و یه شکل متمرکز به انجام می رسد.

سالمی با اشاره به پروژه ال. دی. آی (مکانی برای ارائه خدمات زایمانی) افزود: در زمان حاضر تمامی مسائل مربوطه به انجام این کار به انجام رسیده و در اختیار پیمانکار قرار داده شده و آن نیز کار ساخت را آغاز کرده است.

وی افزود: پارسال با همکاری خوب دانشکده علوم پزشکی آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند توانستیم به میزان قابل توجهی تجهیزات پزشکی را به بیمارستان ولیعصر تزریق کنیم که از جمله آن می توان به تجهیز اتاق های عمل، سایر بخش ها حتی تجهیزات بیهوشی و بخش دیالیز و غیره اشاره کرد.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان خرمشهر اظهار کرد: در بحث تعمیرات دستگاه ها و تاسیساتی بیمارستان ولیعصر سال گذشته موفق به تعمیر و بازسازی ۸۰ درصدی دیگ های بخار این بیمارستان که طی سال ها کارایی خود را از دست داده بودند، شدیم.

سالمی از ترمیم و تعمیر دیزل ژنراتورها به لحاظ مکانیکال و الکتریکال با کمک کارشناسان و عوامل تاسیساتی، تعمیر تصفیه خانه، لاندری، برق اگزوزسندرهای بیمارستان و توسعه اتاق اکسیژن ساز به همراه توسعه فضای عمرانی مربوطه به عنوان دیکر اقدامات انجام سال گذشته در بیمارستان ولیصعر خرمشهر نام برد.