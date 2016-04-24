۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

پیش‌بینی وضعیت آب و هوا

بارندگی در ارتفاعات البرز و زاگرس/ هوا تا پایان هفته گرم می‌شود

سازمان هواشناسی کشور پیش‌بینی کرده عصر امروز ارتفاعات البرز و استانهای واقع در ارتفاعات زاگرس مركزی و جنوبی و استانهای اصفهان و فارس شاهد رشد ابرهای همرفتی گاهی با بارش پراكنده خواهد بود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز یكشنبه بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی در برخی نقاط ارتفاعات البرز، استانهای واقع درارتفاعات زاگرس مركزی و جنوبی، استانهای اصفهان وفارس شاهد رشد ابرهای همرفتی گاهی با بارش پراكنده بویژه در ساعات بعدازظهر خواهد بود.

احد وظیفه افزود: طی سه روز آینده با گذر موج نسبتا ضعیفی از جنوب كشور، در ساعات بعد از ظهر جنوب كرمان، برخی نقاط هرمزگان و سیستان و بلوچستان گاهی با رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعدوبرق موقت پیش بینی می شود.

به گفته وی از امروز تا اواخر هفته دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت و انتظار می رود كه بیشینه دمای هوای تهران در روز چهارشنبه به حدود ۳۱ درجه سلسیوس برسد كه در این صورت حدود ۵ درجه سلسیوس افزایش خواهد داشت و روز دوشنبه افزایش دما در سواحل خزر قابل توجه خواهد بود.

مسعود بربر

