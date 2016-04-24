شناسنامه بهداشتی بانوان شاغل در ادارات استان البرز تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ملاصالحی در اولین جلسه کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان در سال جاری که ظهر یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد دولت برون سپاری امور است به همین منظور بخشی از اموری که نظارتی نیست به مردم واگذار می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید تعداد سازمان های مردم نهاد ثبت شده داری مجوز افزابیش یابد، گفت: باید هیئت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد ایجاد و بلافاصله پیگیری مجوز باشیم.

ملاصالحی در ادامه اضافه کرد: دستگاه های اجرایی مکلف به تهیه و ارسال شناسامه بهداشتی بانوان شاغل در ادارات هستند.

وی با انتقاد از عدم اجرایی شدن مصوبات جلسه قبل این کارگروه در خصوص تهیه شناسامه بهداشتی بانوان تاکید کرد و گفت: مقرر شده بود تا پایان سال ۹۴ شناسنامه سلامت بانوان شاغل در دستگاه هایی اجرایی تهیه شود.

ملاصالحی گفت: دولت نسبت به توسعه ورزش بانوان اهتمام ویژه‌ای دارد و شاهد اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در این راستا هستیم.

ملاصالحی در این نشست از مسئولان دانشگاه علوم پژشکی خواست تا برنامه هایی برای تغذیه سالم و بهبود شیوه زندگی و پیشگیری و کنترل دیابت برای بانوان شاغل در ادارات داشته باشند.

در این جلسه به آمادگی دانشگاه علوم پژشکی استان برای اعزام تیم پژشکی به دستگاه های اجرایی نسبت به تامین سلامت بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی اشاره شد.

گفتنی است، بررسی مسائل و مشکلات آموزشی، بهداشتی و حمایتی کودکان و نوجوانان و ارائه مساعدت های اجرایی در این خصوص و ایجاد هماهنگی با دستگاه های اجرایی متولی امر کودکان و نوجوان، بررسی وضعیت خانواده های کودکان در معرض آسیب و نحوه ارائه خدمات در راستای توانمند سازی و رفع معضلات این خانواده ها در منطقه « آق تپه» کرج مورد بحث بررسی قرار گرفت.