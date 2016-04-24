دادگاه عمومی شهرستان سیریک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دادگاه عمومی شهرستان سیریک، گفت: افراد مختلف به دلیل طبع انسانی، زندگی اجتماعی و گروهی گاها اختلافاتی دارند و برای رفع این اختلافات به قضاوت نیاز دارند. این اختلافات در روابط خصوصی و گاهی مردم با حکومت و یا بلعکس رخ می دهد. دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به این اختلافات معین شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه عده ای با منفعت طلبی خود استان را بدنام می کنند، اظهارداشت: سال گذشته ۸۰ تن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی در استان هرمزگان کشف و ضبط شد.

اکبری با تاکید بر لزوم اجرای صحیح منویات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و برخورد جدی با قاچاق کالا، گفت: قاچاق کالا یکی از عوامل تضعیف کننده اقتصاد هر جامعه ای است. از این رو برخورد جدی و با برنامه می تواند هم پایه های اقتصاد را تقویت کند هم از بیکاری جوانان در کشور جلوگیری کند.

وی با عنوان اینکه مفسدان اقتصادی با شعار اینکه معیشت مردم این منطقه با کالای قاچاق گره خورده است سعی در رسیدن به منافع خود دارند، اظهار داشت: در نظام اسلامی معیشت مردم یک اصل اساسی است که باید مسئولان با ایجاد شغل بدنبال بهبود معیشت مردم باشند.

حجت الاسلام اکبری قضات باید صلح و سازش را سرلوحه کار خود قرار دهند و در امر قضاوت با جدیت عمل کندف اظهار داشت: خدمات رسانی و دسترسی به دستگاه قضا و کاهش هزینه های دادرسی از جمله سیاست های قوه قضائیه است. در این راستا با فراهم کردن دولت الکترونیک و دفاتر خدماتی در حوزه قضائی سعی در کاهش مراجعات و سهولت در روند رسیدگی به پرونده ها شده است.

در پایان این مراسم مجید حسینقلی خان به عنوان رئیس دادگاه عمومی شهرستان سیریک معرفی شد.