مصرف خودسرانه داروهاي مسكن خونريزي دستگاه گوارش را به همراه دارد

دكتر رهبر مژدهي آذر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: مسكن ها نظير پروفن و استامينوفن جزء داروهايي هستند كه هر بيمار بدون داشتن نسخه و تجويز پزشك آنها را از داروخانه ها تهيه كنند اما در صورتي كه درد و ناراحتي فردي ادامه پيدا كند بايد با پزشك مشورت كند.

وي اظهار داشت: هنوز در كشور بسياري از افراد بيمه نيستند بنابراين براي اينكه هزينه زيادي را متحمل نشوند در صورت بروز درد در بدن خود بدون مراجعه به پزشك به تهيه داروهاي مسكن اقدام مي كنند.

عضو شوراي عالي داروخانه ها گفت: مصرف خودسرانه و بي رويه داروهاي مسكن بر روي خون و فاكتورهاي خوني تاثير نامطلوب مي گذارد به گونه اي كه در اين صورت استامينوفن بر روي فاكتورهاي كبدي و خوني و آسپرين موجب خونريزي گوارشي مي شود.

وي تصريح كرد: مصرف طولاني مدت داروهاي مسكن باعث آشكار شدن زخم معده نهفته و تورم معده و اثني عشر مي شود همچنين موجب مشكلات روده اي و دستگاه گوارش خواهد شد.

اين متخصص داروسازي با تاكيد بر اينكه مصرف مسكن ها به همراه داروهاي ديگر بدون تجويز پزشك باعث پوكي استخوان در افراد مصرف كننده مي شود، گفت: مصرف بي رويه و خودسرانه داروهاي مسكن باعث عدم درمان واقعي بيماري كه موجب ايجاد درد در بدن شده است، خواهد شد.

وي ادامه داد: ممكن است درد ايجاد شده در بدن به علت درگيري عصب با مهره هاي كمر باشد كه در صورت عدم رفع بيماري و مصرف داروهاي مسكن به تنهايي و بدون تجويز پزشك باعث از كار افتادن عصب مي شود.