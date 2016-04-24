شناسایی و پشتیبانی استعدادهای کشف شده طرح شهید پژوهی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح شهید پژوهی در محل سالن جلسات هتل ثامن طرقبه اظهار کرد: آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در پیشبرد اهداف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت موفق بوده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: نکته ی مهم تر از اجرای طرح یاد شده، ضرورت شناسایی و پشتیبانی از استعدادهای کشف شده در این طرح است تا بتوانیم ظرفیت ها و ارزش های ملی خود را نه تنها در مرزهای درونی بلکه در فرای مرزهای کشور گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه مطالعه در زندگی و رفتار شهیدان، بستر مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است؛ خاطر نشان کرد: اقدام آموزش و پرورش در تمامی حوزه های ایثار و شهادت مخصوصا در طرح شاهد پژوهی بسیار ستودنی است و نتایج درخشانی را نه تنها برای استان بلکه در سطح کشور دارد.

رشیدیان با اشاره به واقعه ی کربلا و بازگویی های حضرت زینب (س) از این واقعه ی عظیم، تصریح کرد: همان گونه که اگر این بانوی بزرگوار نبودند کربلا در کربلا می ماند؛ ما نیز باید برای ترویج رشادت های شهیدان و جانبازان کشور این چنین عمل کنیم.

وی ادامه داد: از طرفی ابوالقاسم فردوسی نیز با خلق حماسه ی بزرگ شاهنامه، زبان پارسی را زنده نگه داشت و از این دو بزرگوار باید در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان درس بگیریم.

استاندار خراسان رضوی گفت: دولت یازدهم، بر پایبندی به ارزش های اسلامی، مقابله با انحرافات، اشاعه ی اسلام عقلانی و انقلابی و نهادینه کردن ارزش های دینی در جامعه به عنوان یک اولویت، تاکید دارد.

وی افزود: نقش عظیمی که شهدا در ترویج ارزش های دینی و فرهنگی دارند بی بدیل بوده و به دلیل اینکه شهدا و خانواده آنها سهم مهمی در عزت و ایجاد امینت در کشور داشته اند، باید ستایش شوند.