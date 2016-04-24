به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در نشست دبیران این حزب با اشاره به مطالب مهم مقام معظم رهبری در خصوص تداوم جنگ نرم آمریکا علیه ایران و نقش جوانان انقلابی در مقابله با تهدیدات نرم استکبار جهانی گفت: تدین، پارسایی و بصیرت سه شرط مهم حضور در عرصه جنگ نرم علیه دشمنان اسلام است.

وی افزود: القاء تسلیم‌پذیری، اعتماد به دشمن، سرگرم شدن به نفسانیات ما را از قرارگاه و سنگرهای کلیدی جنگ نرم بیرون می‌برد. ما باید هوشیارانه در این نبرد حضور یابیم و اجازه ندهیم دشمن با فریب ما را از میدان بدر کند. جوانان مؤمن به عنوان افسران جنگ نرم با حفظ موضع انقلابی می‌توانند در این جنگ به وظایف خود عمل کنند و از حریم ولایت و نظام و انقلاب دفاع کنند.

حبیبی تصریح کرد: اگر یک قدم کوتاه بیاییم صدها قدم دشمن ما را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. اما اگر ده قدم جلو برویم دشمن وادار می‌شود دهها قدم عقب‌نشینی کند. بیشتر پیروزیها و دستاوردها و پیشروی‌های ما پس از انقلاب همین است. ما در مبارزه با استکبار و تداوم مقاومت ذره‌ای شک نباید بکنیم.

وی رمز پیروزی‌های حزب‌الله در لبنان را اطاعت از ولایت فقیه دانست و بیان داشت: حزب‌الله چون مشعلی فروزان در منطقه نورافشانی می‌کند. حزب‌الله در نبرد 33 روزه ضربه‌ای به صهیونیسم زد که محال است رژیم صهیونیستی هوس حمله به لبنان را تا سالها در سر داشته باشد. تهدید آمریکا و تهدید رژیم صهیونیستی طبل توخالی است و به تعبیر مقام معظم رهبری غلط زیادی است در آن شک نکنیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اظهار تأسف از اینکه در برخی مدارس به کارهای انقلابی کمتر توجه می‌شود، گفت: اگر بخواهیم در برابر نبرد نرم آمریکا پیروز شویم باید جوانان ما انقلابی تربیت شوند. تربیت جوانان به عهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی است این دو وزارتخانه نقش کلیدی در تربیت افسران نبرد نرم دارند.

وی با اشاره به تداوم بدعهدی‌های آمریکا بیان داشت: آمریکاییها اخیراً به حکم دیوان عالی این کشور به دو میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران دستبرد زده‌اند. کسانی که در داخل خوشبین به آمریکاییها هستند باید بدانند آمریکاییها نه تنها پولهای بلوکه شده ما را آزاد نکردند بلکه مشغول سرقت آن هستند. چه شده که آمریکاییها اینقدر پررو شده‌اند و بر طبل خصومت‌ورزی با دولت و ملت ایران می‌کوبند.

حبیبی موضع رئیس جمهور در مورد بدعهدی آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: ما انتظار داشتیم آقای رئیس‌جمهور در سفر به سمنان موضع قاطعی در برابر بدعهدی آمریکا به استناد سخنان رئیس کل بانک مرکزی می‌گرفت. اما با کمال تعجب او لبه تیغ تیز حمله خود را به منتقدین مشفق گرفته و آنها را متهم به عدم رعایت غیرت دینی و تعصب ملی می‌کند. آیا وقتی آمریکا برجام را نقض می‌کند و کسانی در داخل حتی در درون دولت آن را نقد می‌کنند و می‌گویند هیچ اتفاقی نیفتاده است غیرت دینی و تعصب ملی را نادیده می‌گیرند.

وی افزود: اخیراً وزیر خارجه کشورمان هم به جمع منتقدین اجرای برجام پیوسته و مقامات آمریکایی را مورد نکوهش قرار داده است آیا او هم غیرت دینی و تعصب ملی را زیر پا گذاشته است!؟ آقای رئیس جمهور می‌گوید؛ امروز وقت برخی نقدها و بیان‌ها نیست آیا می‌توانند بگویند چه وقت زمان طرح نقدهای مشفقانه است وقتی کار از کار گذشت آیا نمی‌گویند 4 نفر آدم هوشیار و نخبه در درون دولت و بیرون دولت نبود که حقایق را به مردم بگوید.

حبیبی اظهار داشت: امروز وقتی است که ملت و دولت یکصدا و یک موضع در برابر آمریکا موضع بگیرند مقامات آمریکا را در اجرای برجام سر عقل بیاورند و طبق مفاد برجام بدعهدی‌ها را پیگیری کنند.

وی افزود: منتقدان با مذاکره و با برجام مخالف نیستند. آنچه گفته می‌شود در حقیقت اقدام به ایستادگی در برابر قلدری‌های آمریکاست. رئیس دولت باید از خوش‌بینی به دشمن جلوگیری کند و واقعیت‌ها را ببیند قصد دشمن که می‌خواهد مردم را فریب دهد بیش از دیگران برای مردم توضیح دهد آیا خروج میلیاردها دلار از کشور برای واردات لوازم آرایشی و نظیر آن، آن هم در شرایطی که دولت با محدودیت ارزی مواجه است به صرفه و صلاح کشور است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین با گله از رئیس جمهور در مورد اجرای طرح حجاب و عفاف و قوانین مربوط به جلوگیری از تهاجم فرهنگی گفت: قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 63 و قانون حجاب و عفاف مصوب سال 84 تکالیف هنجارشکنان و کسانی که مروج سبک زندگی غربیها در داخل هستند را مشخص کرده است. نیروی انتظامی با تدبیری خاص در حال اجرای این قانون است و این مورد تشکر و تقدیر همه دلسوزان است.

حبیبی اظهار داشت: بی عفتی و بدحجابی و بی حجابی از لوازم جنگ نرم غرب علیه مردم ایران است. رئیس جمهور لازم است مقاومت کنندگان در مقابل گناه و فساد و فحشاء و لاابالیگری را تشویق نماید.

وی در پایان با اشاره به شکست آمریکا در حمله به طبس گفت: شهید بهشتی بعد از شکست آمریکا در طبس سخن عبرت آموزی را خطاب به مقامات آمریکایی دارد. ایشان فرمودند: «آمریکا هزینه‌های عدم شناخت و به رسمیت نشناختن انقلاب اسلامی را پرداخته و می‌پردازد» امروز پس از گذشت 35 سال از شهادت این مرد بزرگ اگر آمریکاییها عقل داشته باشند هزینه‌های مقابله با انقلاب اسلامی را محاسبه کنند سر به فلک کشیده است ما به هزینه‌های مادی آن که میلیاردها دلار است کاری نداریم. اما هزینه‌های سیاسی آن که بی اعتبار شدن کامل آمریکا در منطقه و جهان و هزینه شدن آمریکا برای رژیم صهیونیستی و افول رژیم‌های طرفدار آمریکاست را محاسبه نمی‌کنند؟

وی افزود: در نبرد با آمریکا خداوند بزرگ و ملتهای جهان پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و این جبهه پیروز است و هر روز توفیقات بیشتری را به پیروزی‌های گذشته می‌افزاید.