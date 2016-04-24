به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان اتحادیه‌های صنفی بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از دیرباز دارای سابقه طولانی و پیشنیه درخشان در تجارت و بازرگانی بوده است.

وی به نقش مهم و تاثیرگذار بازار در زندگی مردم اشاره کرد و ادامه داد: از گذشته، اصناف در تولید و مصرف و زندگی مردمی نقشی مهم و اساسی داشته‌اند و امروز نیز شاهد توسعه این نقش مهم هستیم.

امام جمعه بوشهر بر لزوم توجه به موضوع سلامت تاکید کرد و افزود: یکی از مهمترین ارکان پیشرفت و قوام اقتصادی جامعه سلامت معنوی و مادی اصناف است.

وی به تاثیرپذیری بازار بوشهر از بازار کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به مراوداتی که بین بوشهر و کشورهای حوزه خلیج فارس وجود داشته بازار بوشهر بیشتر بازاری مصرفی بوده تا اینکه بخواهد در عرصه صادرات فعال باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تاکید بر لزوم حرکت در مسیر تولید محصولات در داخل استان، خاطرنشان کرد: تولید به ما این توانمندی را می‌دهد که قدرت رقابت بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر از نظر تولید مایحتاج داخل استان دارای ضعف است، اضافه کرد: این ضعف‌ها باعث وجود ضعف در مدیریت بازار شده است که باید در این زمینه تجدید نظر شود.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر بر لزوم انجام کار علمی در عرصه بازار و ایجاد اتاق فکر تاکید کرد و افزود: بازار استان بوشهر به سمت تولید و کارآفرینی حرکت کند.