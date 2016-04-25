محدودیت فروش ارز صادرات طلا لغو شد/ فروش دلارها با نرخ آزاد

محمدرضا مودودی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصمیم دولت برای برداشته‌ شدن محدودیت فروش ارز حاصل از صادرات طلا از سوی صادرکنندگان خبرداد و گفت: تا پیش از این، براساس مصوبه دولت، برای اقلامی همچون طلا، وقتی صادرات صورت می‌گرفت، صادرکنندگان مکلف بود که ارز حاصل از فروش این کالا را از طریق بانک به کشور برگرداند؛ بنابراین بانک‌ها دلارهای حاصله را با نرخ رسمی بانک مرکزی که همان نرخ ارز مبادلاتی است، از صادرکننده خریداری کرده و ریال آن را در ایران تحویل می‌دادند در حالی که با تصمیم جدید دولت، این محدودیت برداشته شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در واقع، صادرکننده در گذشته مجبور بود تا ارز حاصل از صادرات طلا را با تفاوت نرخ ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی هر دلار مبادلاتی نسبت به نرخ بازار آزاد به بانک‌ها بفروشد و این تمایل صادرکنندگان برای صادرات طلا و ورود ارزهای حاصل از صادرات از طریق مراجع رسمی شامل صرافی‌ها و بانک را کاهش می‌داد.

وی تصریح کرد: بر این اساس با مذاکراتی که صورت گرفت، مقرر شد تا این شیوه اصلاح شده و اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سیستم بانکی یا صرافی‌ها به فروش برساند، نرخ ارز بازار آزاد را از بانک دریافت کند که این تصمیم اواخر سال ۹۴ اتخاذ شده است.