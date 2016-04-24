تقدیم ۱۸ شهید در راه مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی ظهر امروز یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیسیون در سال ۹۴ برای مبارزه با قاچاق کالا در استان اظهار داشت: سال گذشته ۳۸۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کشف شده است که نسبت به سالقبل ۳۴ درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: سال گذشته دو هزار و ۸۱۲ پرونده قاچاق تشکیل و دو هزار و ۵۴۲ نفر در ارتباط تحویل مقامات قضایی شدند که البته در مقایسه با سال قبلاز آن کاهش نشان می دهد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی در دو سال گذشته بهترین عملکرد را در مبارزه با قاچاق کالا داشته است.

چمنی گفت: کیفیت کشفیات قاچاق نشان از توجه کمیسیون و دستگاه های ذیربط به سمت محموله ها و باندهای قاچاق کالاست.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از قاچاق کالا برای اقتصاد کشور و اشتغال پایدار در آن گفت: این امر باید با یک فرهنگ سازی گسترده از سوی افراد تاثیر گذار فرهنگی ازقبیل روحانیون در منابر و دیگر چهره های تاثیر گذار در بین مردم تبلیغ و قبح خرید کالای قاچاق برای عموم تبیین شود تا شاهد به گردش در آمدن چرخه اقتصاد بومی در آینده نزدیک باشیم.

چمنی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از قاچاق کالا در منطقه ازاد ارس گفت: به زودی جلسه ای با حضور مسئولان این سازمان برای بررسی و بازدید از مبادی ورود و خروج کالا در این منطقه تشکیل و راهکارهای لازم توسط مسئولان اطلاعاتی و امنیتی نیروهای مسلح به منطقه ارائه می شود.