خسارت سیلاب جنوب کشور اعلام می شود/ بررسی گسل تهران در دستور كار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل نجار ظهر یکشنبه در خلال نشست شورای مدیریت بحران گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان، با بیان اینکه سيلاب اخير ۲۱ استان را در بر گرفت كه خسارت آن در استان هاي جنوبي به خصوص استان خوزستان بيشتر از ساير مناطق بوده است، ابراز داشت: وقوع بحران قابل پيش بيني نبوده اما مديريت بحران ها در كشور، برنامه ريزي شده است.

وي وقوع بلاياي طبيعي و غير طبيعي را سنجش خوبي براي كنترل و مديريت بحران ها در كشور دانست و گفت : اكنون تيم هاي ويژه اي براي كنترل بحران ها در كشور تشكيل شده که ايجاد كمپ ها و سالن هاي مديريت بحران با مديريت شهرداري ها از جمله اقدامات براي كنترل وقايع غير قابل پيش بيني در كشور هستند.

معاون وزیر کشور درباره کیفیت برنامه ريزي حوزه منابع طبيعي كشور براي كنترل سيلاب ها و بلاياي طبيعي نیز گفت: ايجاد پوشش هاي گياهي مناسب، سيل بندها و بندهاي خاكي از جمله برنامه های اجرايي حوزه پیشگیری از وقوع پدیده های مخرب زیست محیطی از جمله سمنان خواهد بود.

نجار با اشاره به وقوع دو زلزله بيش از چهار ریشتری طی روزهای پیش در تهران، ابراز داشت: بررسي گسل تهران در دستور كار قرار گرفته و خوشبختانه تغييري در آن حاصل نشده است لذا همشهریان فعلا نگران این گسل نباشند.