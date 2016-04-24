به گزارش خبرنگار مهر، «گری لوئیس» نماینده سازمان ملل متحد در ایران در سمینار بین‌المللی «محیط‌زیست، دین و فرهنگ» با تاکید بر انسان‌زاد بودن مسئله محیط‌زیست، گفت: ما ۷.۳ میلیارد نفر انسان هستیم که چنان بر طبیعت تسلط پیدا کرده‌ایم که کره زمین را از نظر ریخت‌شناسی تغییر می‌دهیم و این به مراتب از تغییر اقلیم بدتر است و بازخوردی که از طبیعت می‌گیریم، بسیار وحشتناک است.

گری لوئیس با بیان اینکه اکنون در جهان با یک طوفان مصرف بیش از حد روبرو هستیم، گفت: در ایران مسئله کمبود آب را می‌بینیم و همین‌طور در ایران با مشکل ریزگردها، آلودگی هوا و آلودگی آب و سوءمدیریت زیرساخت‌های انرژی و بیابان‌زایی روبرو هستیم.

وی اعلام کرد: سازمان ملل متحد به راستی آمده تا با سازمان محیط‌زیست، همکاری و به دیگر وزارتخانه‌ها کمک کند و به مدیریت وضعیت فزاینده خشکی در ایران یاری برساند.

نماینده سازمان ملل متحد در ایران با تاکید بر انسان‌‌زاد بودن مسئله محیط‌زیست، گفت: ما در کار روزمره از مشکلاتی که بر ما غالب هستند، آگاهیم؛ اما وقتی این را از دور ببینیم می‌توانیم با مشکلی که ما را به عنوان یک گونه تهدید می‌کند، روبرو شویم.

وی گفت: نکته آن است که هنوز امیدی برای نجات وجود دارد. من در اجلاس سران ریو حضور داشتم و واقعه‌ای که در کپنهاگ سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد را با دلی پردرد با چشم خود دیدم. اما سال گذشته همه ما از کشورهای مختلف توانستیم گرد هم بیاییم و نهایتاً توافق پاریس را داشتیم که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دو روز پیش در نیویورک آن را امضا کرد.

گری لوئیس ادامه داد: ما خوشبختیم که مقامات رهبری‌کننده در ایران موضوع را به خوبی درک می‌کنند و متوجه هستند که مسئله محیط‌زیست، امنیت بشر را به دنبال دارد و رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری ایران درباره آن صحبت کرده‌اند، اما باید کاری کنیم که همه آحاد بشر در این باره احساس مسئولیت کنند.

نماینده سازمان ملل متحد در ایران تصریح کرد: در ۳۶ ساعت اخیر چیزی که گفته شده نیاز به ایجاد یک ابر روایت است که دربردارنده گفتگو باشد چون فقط از راه تغییر نگرش‌هاست که می‌توانیم ایجاد تغییر کنیم.

وی گفت: نمایندگان ۲۷ کشور و ۹ مذهب اینجا حضور دارند و ما به زودی ۱۰ میلیارد نفر خواهیم بود اما شرایطی وجود دارد که روش زندگی‌مان را زیست پایدار کنیم. با ادغام نظرات ادیان مختلف از آئین زرتشت، یهود، هندویی، بودیسم، مسیحیت و اسلام باید بتوانیم این روایت را خلق کنیم زیرا ذهن بشر این روایت را دنبال خواهد کرد.