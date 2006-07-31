قاسم فراهاني درگفتگو با خبرنگاراقتصادي مهردرخصوص ارايه طرحي از سوي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر توزيع سهام توسط اصناف، گفت: مجامع امورصنفي توزيعي 70 درصد واحدهاي صنفي كشوررا تشكيل مي دهند كه مي توانند درساماندهي سرمايه هاي پراكنده نقش بسزايي داشته باشند.

وي با اشاره به بند "ج" اصل 44 قانون اساسي مبني برواگذاري 80 درصد سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي افزود: با كار كارشناسي مي توان در راستاي تحقق اين امراز طريق مجامع امورصنفي توزيعي گام هاي موثري برداشت.

رئيس مجمع امورصنفي توزيعي و خدماتي تهران تصريح كرد: با واگذاري سهام از طريق امورصنفي توزيعي درواقع سپردن كار ازمردم به مردم خواهد بود. وي با اشاره به اينكه مجمع امورصنفي توزيعي مشكلي براي تحقق اين امر ندارد، خاطرنشان كرد: اين صنف از آمادگي لازم برخورداراست.

به گزارش مهر، طي روزهاي گذشته، شاهي عربلورئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از ارائه طرحي مبني بر توزيع سهام با هماهنگي مجامع صنفي توزيعي خبر داد كه بر اساس آن دولت مي تواند با هماهنگي با اتحاديه ها و مجامع صنفي به ويژه مجمع توزيعي دركشور در توزيع و واگذاري سهام موفق ترعمل كند.

به گفته شاهي عربلو، مجامع امورصنفي شناخت كافي از صنوف پايين دستي دارند ، لذا مي دانند كه كدام يك ازاصناف مي توانند در خريد سهام سهيم باشند.