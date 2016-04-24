به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث‌الدین طه محمدی ظهر یکشنبه در جمع کارگران و پیمانکاران استان همدان بابیان اینکه متاسفانه به دنبال ریشه‌یابی مشکلات کارگران نیستیم، گفت: درک درد بخشی از راه برای حل مشکلات است اما باید به دنبال کشف و درمان آن نیز بود.

وی بابیان اینکه کارگران مشکلات خاص خود رادارند، گفت: متأسفانه جامعه به گونه ای شده که هر فردی به منافع شخصی خود فکر می‌کند و به فکر دیگری نیست.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه باید با وجدان کاری برای توسعه کشور تلاش کرد و مانع از پیشروی فرهنگ توجه منحصر به خود شد، اظهارداشت: برخی در معاملات و فعالیت ها ذره‌ای از سود خود نمی‌گذرند و در این راه دست به هر کاری می‌زنند.

قاچاق کالا عاملی اصلی در افزایش بیکاری جوانان است

آیت الله محمدی با بیان اینکه همه مشکلات با قانون حل نمی‌شود بلکه شخص باید دیندار و اخلاق‌مدار باشد، افزود: قاچاق کالا عاملی اصلی در افزایش بیکاری جوانان است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه متأسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که هر فردی به یک سمت می‌رود و دشمن نیز از این وضعیت سوء استفاده می‌کند، عنوان کرد: خوب کار کشیدن از کارگر نشان از خوب بودن مدیر نیست بلکه باید توان تربیت نیرو را داشت.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید افراد را به خوبی تربیت کنند، گفت: تا زمانی که همه به فکر منافع و سود مالی خود هستیم مشکلات پابرجا خواهد ماند.

دبیر کانون شورای عالی کار استان همدان نیز در این گردهمایی با بیان اینکه وضعیت معیشتی کارگران مشکل شده است و بیشتر کارگاه‌ها و کارخانه‌های استان همدان با ۲۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، گفت: امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده مشکلات یکی پس از دیگری رفع شود.

وضعیت زندگی کارگران سخت شده و تحت فشار هستند

احمد معبودی با تاکید بر اینکه وضعیت زندگی کارگران سخت شده و تحت فشار هستند، گفت: بخش اعظمی از اشتغال‌های ایجاد شده پایدار نیستند در حالی که اشتغال پایدار نیاز اصلی استان است.

وی با بیان اینکه از مسئولان و دست‌اندرکاران نظام می‌خواهیم که به مطالبات رهبری توجه جدی کنند تا این عناوین ارزشی در حد شعار باقی نماند، ادامه داد: با اجرایی شدن شعار حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی تحریم‌های اقتصادی دشمن کارساز نخواهد بود و مشکلی برای جامعه به وجود نخواهد آمد چرا که با حمایت از تولید داخلی به درستی از عهده تحریم‌ها برمی‌آییم.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان نیز با بیان اینکه همه ما در برابر شرایط موجود مسئولیم، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید همراه و همدل شد.

چنگیز اصلانی با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، بیان کرد: اگر حمایت از تولید ملی رخ دهد هر روز عید کارگران است اما باید همه وارد میدان شوند.

چنگیز اصلانی با بیان اینکه متاسفانه کارگران امنیت شغلی ندارند و همیشه قراردادهای موقت برای کارهایی که نیاز به کارگر دائم دارد بسته می‌شود، گفت: عقد چنین قراردادهایی به دور از انصاف است به طوری که کارگر امیدی به شاغل بودن خود ندارد.

قرارداد تمام کارگران سفید و یا موقت است

وی اظهار کرد: قرارداد تمام کارگران سفید و یا موقت است و اکنون یکی از مشکلات اساسی جامعه ایران قراردادی بودن کارگرهاست.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان گفت: از مسئولان حفظ و حراست از کیان جامعه کارگری را خواستاریم.

مدیرکل کار، ‌تعاون و رفاه اجتماعی همدان نیز در این نشست با بیان اینکه ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر نامگذاری شده است، گفت: کارگران، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران از عوامل تأثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.

مسعود اقلامی با بیان اینکه کارگر و کارفرما دوبال‌های اقتصادی کشور هستند، گفت: باید سرمایه‌ های خرد مردم جمع آوری و تبدیل به سرمایه کلان تبدیل شود.

وی اظهار داشت: نامگذاری یک هفته به نام کار و کارگر و تجلیل از این قشر پر زحمت نشان از جایگاه رفیع کارگران در اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که باید به این امر توجه شود.

مسعود اقلامی با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف در هفته کارگر عنوان کرد: غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای کارگر، افتتاح دو پایگاه بسیج کارگری و عیادت از کارگران بستری شده در بیمارستان‌های ملایر و همدان از جمله این برنامه‌هاست.

وی دیدار کارگران با مقام معظم رهبری را از برنامه‌های شاخص دانست و ادامه داد: در این هفته مسابقات والیبال کارگران، برنامه‌ طبیعت‌گردی و بازدید از باغ موزه دفاع مقدس نیز تدارک دیده شده است.