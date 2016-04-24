برگزاری جشنواره زن‌،‌ خانواده و رسانه با هدف آسیب شناسی حوزه زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در اولین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره زن، خانواده و رسانه با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت:‌ آنچه که مشهود است نمی توانیم نقش رسانه را در کمک به حل مسائل حوزه زنان و خانواده نادیده بگیریم به طوریکه در چند روز گذشته نیز شاهد تأثیر رسانه بر کمک به حل مسئله پرونده زن مشهدی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته بود، هستیم و این بیانگر اهمیت نقش رسانه در حوزه اجتماعی و فرهنگ سازی با رویکرد توسعه محور است.

وی افزود:‌ با چنین رویکردی پس از بررسی های کارشناسی در شورای اطلاع رسانی معاونت و با هدف ظرفیت سنجی، آسیب شناسی، ‌ارزشگذاری، تقویت تلاش ها و ترغیب روزنامه نگاران و خبرنگاران فعال در حوزه زنان و خانواده و ایجاد بستری مناسب جهت اولویت بخشی به حوزه زنان و خانواده در رسانه تصمیم بر آن مشارکت نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه برگزار شود و امید است که این مسیر تداوم یابد.

مولاوردی تصریح کرد: با برگزاری این جشنواره تلاش بر آن است تا با بررسی آثار و ترغیب اصحاب رسانه محتوای تولید شده در این حوزه با رویکرد توسعه محور مورد توجه قرار گیرد و اهمیت نقش رسانه برای تقویت جایگاه زن در اجتماع و کارکرد نهاد خانواده در ایجاد سلامت اجتماعی تبیین شود.