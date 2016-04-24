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۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

در هفته بیست و هفتم لیگ فوتبال؛

ترکیب تیم‌های ذوب‌آهن و صبای قم اعلام شد

ترکیب تیم‌های ذوب‌آهن و صبای قم اعلام شد

اصفهان - ترکیب تیم‌های ذوب‌آهن و صبای قم برای دیدار دو تیم در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم‌های ذوب‌آهن و صبای قم برای دیدار دو تیم در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور دقایقی پیش اعلام شد.

بر این اساس برای تیم ذوب‌آهن در مسابقه امروز محمد رشید مظاهری، هاشم بیک‌زاده، هادی محمدی، قاسم حدادی‌فر، کاوه رضایی، احسان پهلوان، وحید محمدزاده، مهدی مهدی‌پور، علی حمام، مرتضی تبریزی و محمدرضا عباسی از ابتدا به میدان می‌روند.

میلاد فراهانی، فیلیپ ماچادو، امیرحسین صادقی، ابوالفضل ابراهیمی، فرید بهزادی کریمی، محمد قاضی، محمدامین آرام‌طبع، کریم اسلامی، فرشید باقری، اکبر صادقی و داوود بهادری نیز در ترکیب صبا بازی می‌کنند.

این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می‌شود.

کد مطلب 3606922

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