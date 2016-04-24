حزب الله، حامی لبنان و علیه اسرائیل و تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان طی سخنانی اظهار داشت: ثبات در لبنان به نفع همه است و گرایش به سمت درگیری داخلی سودی برای کسی ندارد.

بر اساس این گزارش شیخ نعیم قاسم در ادامه سخنان خود در همین زمینه تصریح کرد: حزب الله عامل اصلی این ثبات است. زیرا از جنوب و شرق لبنان محافظت می کند که این امر به ثبات در داخل کشور و همچنین کشف فساد و پیشرفت کشور کمک می کند.

وی همچنین در همین راستا افزود: شعار و دیدگاه های حزب الله در داخل کشور مبتنی بر ساختن کشور و تامین نیازهای این سازندگی است. همچنین از مرزها نیز حمایت می کنیم.

معاون دبیرکل حزب الله در ادامه عنوان کرد: حزب الله عامل بازدارندگی در برابر اسرائیل و تروریسم تکفیری است.

وی در رابطه با تروریستی خواندن حزب الله نیز گفت: توصیف حزب الله به تروریسم، یک توصیف اسرائیلی است.

شیخ نعیم قاسم در رابطه با عربستان نیز اظهار داشت: امروز سعودی ها درصدد تکمیل پروژه اسرائیلی هستند که در سال های گذشته از طریق دیدارهای مخفیانه و آشکارا میان مقامات سعودی و اسرائیلی صورت گرفته و بخش های زیادی از آن نیز از طریق رسانه ها آشکار گشته است.