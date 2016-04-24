تولید آب آشامیدنی از رطوبت هوا متناسب با اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان هرمزگان با بیان اینکه در محدوده جغرافیایی استان هرمزگان تغییرات جوی بسیار محسوس است، عنوان کرد: در این استان پدیده خشکسالی طی سالیان اخیر تداوم داشته و هرمزگان در منطقه خشک و نیمه خشکی قرار دارد.

وی ادامه داد: در زمینه پدافند غیرعامل باید برنامه ریزی کنیم تا اگر با مشکل مواجه شدیم برای مقابله با آن آمادگی داشته باشیم که چاره اندیشی برای مواردی همچون کمبود آب و خشکسالی نیز به مقوله پدافند غیرعامل مرتبط است.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه ادارات و نهادهای مختلف باید آمادگی لازم را برای مواقع ضروری و بحرانی داشته باشند، افزود: باید بحث پدافند غیرعامل در هرمزگان جدی گرفته شود.

جادری خواستار توجه بیشتر به مسئله خشکسالی و کمبود آب در هرمزگان شد و بیان داشت: اگر به آمار و شاخص ها توجه نداشته با چالش بزرگی در این زمینه مواجه خواهیم شد و اگر آب نباشد توسعه در استان صورت نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین و مهمترین شهرهای دنیا در کنار آب و سواحل ایجاد شده اند و رشد کشاورزی و صنعتی و اقتصادی منوط به داشتن آب کافی است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان میانگین بارش باران در هرمزگان را کمتر از ۱۸۰ میلیمتر اعلام کرد و اظهار داشت: این آمار در سال آبی و زراعی گذشته ۵۹ میلیمتر بود و سال گذشته تلاش بسیاری برای مدیریت و تامین آب در هرمزگان صورت گرفت.

جادری اضافه کرد: در سال آبی و زراعی جاری با توجه به دو بارش خوب میزان ذخیره آب در سد استقلال میناب به ۷۳ میلیمتر رسید اما با مصرف این مقدار آب، باز هم کمبود خواهیم داشت.

وی تولید آب آشامیدنی از رطوبت هوا را اقدامی به صرفه و مناسب برای تامین آب برشمرد و گفت: احداث سد و آب شیرین کن برای تامین آب هزینه و زمان بسیاری به همراه دارد در حالی که باید به سمت اقتصادی کردن تولید آب برویم تا با هزینه کمتر بیشترین میزان تولید آب را داشته باشیم.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: مسئولان پدافند غیرعامل باید به دنبال راه چاره برای مشکل کمبود آب باشند و مدیران باید جدیت کافی را در این زمینه داشته باشند.

جادری با بیان اینکه کارخانه دستگاه های تولید آب از رطوبت هوا باید در هرمزگان احداث شود، افزود: هرمزگان به این تکنولوژی نیاز دارد و تولید آن را باید بومی سازی کنیم و برای احداث کارخانه دستگاه های تولید آب هر کدام از دستگاه های اجرایی استان باید کمک داشته باشند و تامین اعتبار لازم را برای خرید این دستگاه ها انجام دهند.

وی بیان داشت: باید هرمزگان استانی پیش رو در تولید آب از رطوبت هوا باشد و این کار با اقتصاد مقاومتی نیز متناسب است.