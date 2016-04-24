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۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

پوشکوف: نیمی از مردم دنیا مخالف جهان آمریکا محور هستند

پوشکوف: نیمی از مردم دنیا مخالف جهان آمریکا محور هستند

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه با انتقاد شدید از سیاست های آمریکا، نیم بیشتر مردم جهان را مخالف آمریکا محوری خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «الکسی پوشکوف»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه، رویکرد آن دسته از کشورهای غربی به دیگر کشورها که ارزش های مشترکی با آنها و آمریکا ندارند را ناشی از نژاد پرستی سیاسی دانست.

«پوشکوف» در مصاحبه تلویزیونی خود گفت: آنها (غربی ها) به ما می گویند چه کسی طرفدار شماست؟ کوبا، بولیوی،... اما نه. تنها آنها نیستند. خیلی بیشتر از اینها هستند. در حقیقت نیم بیشتری از جمعیت کره زمین مخالف جهان آمریکا محور هستند و این تنها مختص روسیه نیست که دارای سرزمینی وسیع، منابع متعدد و پتانسیلی عظیم برای (حفظ) استقلال است.

وی ادامه داد: به همین دلیل است که ما می گوئیم نیازمند مبارزه برای به دست آوردن نظمی جدید در جهان هستیم که حول محور آمریکا شکل نگرفته باشد و توازن منافع به وجود بیاید.

کد مطلب 3606938

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