به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف عصر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان با بیان اینکه در خرداد ماه سال ۹۲ شاهد انتخاباتی پرشور و باشکوه بودیم، افزود: انتخاباتی خرداد ماه سال ۹۲ متعلق به جوانان و دانشجویان بود و شما دانشجویان و جوانان وارد صحنه شدید و برای ما بزرگترها تکلیف ایجاد کردید و همین امر باعث تکلیف بر روی دوش اصلاحطلبان درست شود.
وی ادامه داد: اسفند ماه سال ۹۲ همه اقشار جامعه وارد صحنه شدند و باعث شد شور و نشاط در فضای انتخاباتی کشور ایجاد شود.
عارف در ادامه با یادآوری اینکه در اسفند ماه سال ۹۴ نیز مصممتر از قبل با استفاده از شور و نشاط جوانان، کاری کارستان در عرصه سیاسی کشور صورت گرفت، افزود: با استفاده از شور و نشاط موجود در فضای انتخاباتی سال ۹۴ برای نخستین بار در تهران انتخابات یک مرحلهای شد و مردم به یک لیست به صورت کامل رأی دادند که این نتیجه را میتوان ظرفیت مردم دانست و همه این دستاوردها متعلق به مردم است.
وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس با راهبرد آرامش و امید به آینده با نشاط وارد صحنه شدیم، افزود: مهمترین اولویت کشور را در مجلس دهم، معیشت، اشتغال، اقتصاد و کنترل تورم قرار دادهایم و در زمینه اقتصاد، اولویت اصلی پس از اصلاح ساختارها، پیادهسازی اقتصاد مقاومتی است.
منتخب مردم تهران در مجلس دهم ادامه داد: پس از اقتصاد، اولویت مجلس دهم کاهش آسیبهای اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و افزایش سن ازدواج است.
عارف با بیان اینکه در حال حاضر مشکل بیکاری مهمترین چالش کشور است، افزود: همچنین در تلاش هستیم که در مجلس دهم نرخ بیکاری یک رقمی شود.
سرلیست اصلاحطلبان کشور در انتخابات مجلس دهم ادامه داد: نخستین خروجی مجلس دهم، برنامه ششم توسعه خواهد بود که برای رسیدن به این اهداف باید کار را در دهم اردیبهشت ماه تکمیل کنیم.
وی تصریح کرد: با وجود نتیجه مطلوب ثبت شده در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای رسیدن به اهداف اصلاحطلبان و حامیان دولت درخواست داریم که در روز جمعه پیشرو با رأی دادن به لیست امید، کار را تمام کنیم زیرا نیازمند اکثریت حمایتها هستیم.
عارف ادامه داد: اگرچه معمولاً در مرحله دوم نرخ مشارکت پایین است، ولی همانگونه که در انتخابات سال ۹۲ دولت را تغییر دادیم، برای مجلس نیز درخواست داریم در این مرحله از انتخابات، نرخ مشارکت را افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: انتخابات پیشرو نتایج ارزشمندی دارد و همه باید تلاش کنیم تا اهداف خود را با حضور حداکثری و پرشور در انتخابات اردیبهشت ماه ۹۴ محقق سازیم. لذا وعده دیدار ما روز جمعه پای صندوقهای رأی خواهد بود.
نظر شما