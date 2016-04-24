زخمی شدن سه دانش آموز بر اثر تیراندازی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، واقعه تیراندازی در یک دبیرستان واقع در شمال ویسکانسین آمریکا، سه زخمی بر جای گذشت که حال یک تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش این حادثه حدود ۱۱ شب و در جریان یک جشن در دبیرستان «آنتیگو» اتفاق افتاد که سه تن از دانش آموزان بر اثر این حادثه زخمی شدند.

گفته می شود به جز مجروحان این حادثه که به بیمارستان منتقل شده اند، مابقی دانش آموزان اجازه خروج از مدرسه را تا زمان پاکسازی و ایمن سازی منطقه توسط پلیس نیافته اند.

تنها خانواده های دانش آموزان موفق به ورود به مدرسه و ملاقات با فرزندان خود شده اند.

گفتنی است، «اوباما» چندی پیش از عدم توانایی در به کرسی نشاندن قانون ممنوعیت استفاده از اسلحه، به عنوان بزرگترین ناکامی خود در عرصه سیاست داخلی آمریکا نام برده بود.