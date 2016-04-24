تذکر دادستان تهران در خصوص شراب خواری و مرگ ورزشکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران در جلسهای که امروز با حضور معاونان دادسرای تهران، دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخش استان تهران و فرماندهان راهور کشور و استان تهران داشت، با اشاره به برخی وقایع اخیر در حوزه ورزش کشور گفت: به وزارت ورزش در مورد جرم مشروب خواری برخی تذکر میدهیم که متاسفانه اخیراً برخی حوادث و حتی فوت را در پی داشته است.
وی اخبار برخی نواحی دادسرا از جمله دادسرای ارشاد و راهور را مؤید آن دانست که لازم است در زمینه مبارزه با مشروب خواری و رانندگی در حال مستی کار بیشتری انجام گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تذکر چندی پیش خود خطاب به ورزشکاران و هنرمندان در رابطه با اخلاق حرفهای و منش پهلوانی گفت: وقتی ورزشکار و هنرمندی دچار این مطلب (مشروب خواری) باشد و حتی مرگش ناشی از این موضوع اتفاق بیفتد این برای ما مناسب و زیبنده نیست.
وی عنوان کرد: در حال حاضر برخی، ورزشکاری و هنرمندی را وسیلهای برای رسیدن به شهرت نابجا کردهاند که البته مردم ما نسبت به این قضیه آگاه هستند. ورزشکاران باید اخلاقی قهرمانی و پهلوانی داشته باشند چون آنها الگوی بسیاری از جوانان هستند.
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