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۱۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۰۱

رئبس فرهنگسراي خانواده :

فلسفه پيدايش فرهنگسراها پاسخ به نيازهاي آموزشي ، فرهنگي و تربيتي است

فلسفه پيدايش فرهنگسراها پاسخ به نيازهاي آموزشي ، فرهنگي و تربيتي است

رييس كميسيون اجتماعي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران گفت عملكرد فرهنگسراها مثبت تاكنون بوده است .

دكتر عبدالله كردي رييس كميسيون اجتماعي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و رييس فرهنگسراي خانواده در گفتگو با خبرنگار فرهنگي خبرگزاري مهر بامثبت خواندن هويتي شدن فرهنگسراها و تأثير آن بر عملكرد آنها خاطر نشان كرد : تمامي فرهنگسراها با هر رسالت و هويتي توانسته اند نقش ارزنده اي در سازندگي رفتار اجتماعي و فرهنگي شهروندان داشته باشند.
وي ياد آور شد : فرهنگسراها جزء كوچكي از بدنه فرهنگي هنري كشور بوده  وپيرو سياستهاي فرهنگي هنري كشور به ويژه برنامه توسعه سوم هستند .
دكتر كردي توجه به ساختار مديريتي ،  بودجه وتشكيلات فرهنگسرا ها را بسيار ضروري اعلام كرد وافزود : فلسفه پيدايش فرهنگسرا ها پاسخ  به  نيازهاي آموزشي ، فرهنگي وتربيتي شهروندان بوده است و براي تحقق اين اهداف ، تدوين همايش ها ،
جشنواره ها ، مسابقات وايجاد  فرصت هاي فرهنگي هنري گوناگون ، بسيار مؤثر خواهد بود .
وي تصريح كرد : فراموش نكنيم كه مخاطبان فرهنگسراها اقشار مختلف مردم هستند و برآوردن نياز آنان مستلزم برنامه ريزي مدون و كارآمد است .
رييس كميسيون اجتماعي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ياد آور شد: از آنجاكه موقعيت جغرافيايي برخي فرهنگسراها  با مخاطب خاص خود تعريف مي شود لازم است برنامه هاي هويتي و تخصصي در جهت رضايت شهروندان تدوين شود .
وي خاطر نشان كرد : فرهنگسراها تاكنون فعاليت  مثبتي داشته اند و همواره تلاش مديران بر اين بود ه است كه عملكردي مطابق با سليقه ورضايت مخاطبان داشته باشند و استقبال عمومي نشان از موفقيت نسبي در اين راه است .
کد مطلب 3607

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