بیمه فراگیر دردستورکار دولت/۱۰میلیون نفرتحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تقی زاده عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان در محل دفتر وی ضمن اشاره به اقدامات دولت یازدهم در زمینه بهبود وضعیت کار و معیشت کارگران، اظهار داشت: تصدی‌گری دولت، حمایت از بازنشستگان، معلولان، اقشار آسیب‌پذیر و محروم، كارگران و كارفرمایان، توسعه كمی و كیفی بیمه‌های سلامت و ساماندهی یارانه‌ها از جمله مواردی است که در دستور کار دولت یازدهم و وزارت کار قرار داشته است.

وی افزود: وزارت کار همچنین حركت به سمت مسكن و بیمه های اجتماعی، حمایت غذایی، حمایت از درمان، راه ‌اندازی اشتغال عمومی برپایه مزیت‌ها و یارانه دولتی و ... را نیز در سال های گذشته و به ویژه سال۹۵ در دستور کار دارد.

پوشش ۱۰میلیون ایرانی در قالب بیمه سلامت طی سه سال اخیر

معاون امور پارلمانی و امور مجلس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقداماتی كه در كلیدی‌ترین وزارتخانه دولت یازدهم انجام شده كارشناسی، بنیادین و هدفمند بوده است، گفت: رویكرد مسئولان ارشد و مدیران این وزارتخانه بر آن است كه همسو با برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت، کلمه رفاه را به عنوان یك راهبرد ویژه برای جامعه می داند و سیاست رفاهی را جزء حقوق حقه مردم می‌دانند.

تقی زاده همچنین با بیان اینکه اجرای بیمه سلامت اقدامی ارزنده و تأثیرگذار در ارتقای سطح سلامتی كشور است كه از سوی دولت یازدهم انجام شد، تصریح کرد: ۱۰میلیون ایرانی از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تا کنون تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

نگاه ویژه به اشتغال نیاز استان سمنان است

نماینده ولی فیقه در استان سمنان نیز در این دیدار خواستار تقویت هرچه بیشتر تعاونی ها به ویژه در روستاها شد و گفت: ایجاد كار برای مردم و گره گشایی از مشكلات آن ها عبادت بزرگ است به ویژه آنکه این گره گشایی در روستاها صورت بگیرد.

آیت الله سیدمحمد شاهچراغی با بیان اینکه وظیفه انسان در پیشگاه الهی پاك بودن و پاك ماندن و داشتن فعالیت برای كسب روزی است، ابراز داشت: پیغمبر اسلام(ص) در زندگی پربركت خود تنها دست حضرت زهرا(س) و دست كارگر را بوسیدند اما از سوی دیگر حقایق به گونه ای دیگر است و پرداخت نشدن حقوق و مزایای كارگران استان سمنان به مدت هفت تا هشت ماه بعضا امری طبیعی قلمداد شده است.

وی افزود: درست است که ایجاد اشتغال توسط اداره کار میسر نیست و همه ادارات و نهادهای مرتبط باید در این راه تلاش كنند، اما باید بپذیریم که در راه تولید شغل به خصوص در شرق استان اقدامات فراوانی باید انجام دهیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه، بیكاری را برای كشور یك آفت بزرگ، خطرناك و فساد آفرین دانست و گفت: اسلام بر مسئله كار تاكید فراوان دارد و آن را به عنوان جهاد در راه خدا می داند لذا از مسئولان می خواهیم با نگاه ویژه به تعاونی ها زمینه اشتغال پیادار را فراهم کنند.