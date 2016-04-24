به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری عصر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه اراک ضمن بیان اینکه دانشجویان به جای تحقیق در مبانی فکری به دنبال هیجانات هستند، اظهار داشت: گویا دانشجوها حوصله بحث های فکری را ندارند و فعالیتشان در این مسئله خلاصه شده که در مواقعی مثل انتخابات یک نفر در دانشگاه حضور پیدا کرده و راجع به یک گروه سیاسی انتقاد کند و آنها نیز تشویق کنند.

وی افزود: این نقص بزرگی است که در فضای دانشگاه ها سایه افکنده و دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته جامعه باید در مباحث فکری، علمی و فلسفی فعال باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعاتی که شهید مطهری در مباحث خود بر آن تاکید داشت، گفت: شهید مطهری معتقد بود آزادی اجتماعی بدون آزادی و ارتقای معنوی و آزاد شدن از نفسانیات امکان پذیر نیست و اشتباه دنیا نیز همین است که می خواهد بدون آزادی معنوی به آزادی اجتماعی برسد.

مطهری بیان داشت: بنابر دین اسلام قوای نفسانی باید همواره تحت کنترل عقل قرار گیرد و در آزادی باید مصلحت فرد و جامعه نیز در نظر گرفته شود که این اصل صحیحی است و آزادی همراه با خرد و در نظر گرفتن مصالح فرد و جامعه معنا می یابد.

وی در زمینه برجام و انتقاداتی که به آن وارد می شود، افزود: در زمینه اجرای برجام ما با کشورهای اروپایی مشکل و اختلافی نداریم و تنها در برخی موارد با آمریکا مشکل داریم و از سوی دیگر برخی تحریم های امروز نیز از ۳۰سال قبل تاکنون جریان دارد که رفع این مسائل زمان بر است.

مطهری با اشاره به تاکیدات امام خمینی(ره) و شهید مطهری بر مولفه عدالت که برگرفته از اسلام است، اظهار داشت: بنابر اصول اسلام در جامعه باید شرایط رقابت برای تمامی افراد برابر باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی عدالتی تعادل را در جامعه برهم زده و سبب ایجاد آسیب در قشر محروم جامعه می شود.

مطهری افزود: از سوی دیگر این بی عدالتی طبقه ای پرتوقع در جامعه به وجود می آورد که می خواهند با پول همه چیز را خریداری کنند و تلاش و کوشش از نظر آنها بی معنی است بنابراین نخستین نتیجه ای که بی عدالتی به همراه دارد بر هم ریختن تعادل اجتماعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بلوکه شدن دو میلیارد دلار از پول های ایران گفت: این مساله ربطی به برجام ندارد و مربوط به سال ۲۰۰۳ است که هم اکنون برای آن حکم صادر شده است.

مطهری تصریح کرد: برجام مقرر بود مدت ها قبل از زمان اجرای آن اجرایی شود اما توطئه چینی های برخی کشورها از جمله عربستان و اسرائیل مانع از آن شد و هدف این کشورها هم آن بود که ایران را به زانو درآورند که موفق نشدند.