اقتصاد مقاومتی نباید سیاسی شود/ حمایت از سرمایه گذاری در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در سفر به شهرستان جیرفت در نشست اقتصاد مقاومتی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد افزود: اقتصاد مقاومتی امر پیچیده ای نیست لذا افرادی که می خواهند در این حوزه مطالبی را بیان کنند باید بندهای ۲۴ گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی را مطالعه کنند.

وی با اشاره به اینکه در روزهای نخست سال ۹۵ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس جمهوری در کرمان برگزار شد، عنوان کرد: یکی از سیاست های اصلی اقتصادی کشور ایجاد اشتغال پایدار است.

وی توسعه اقتصادی را از سیاست های مدیریتی استان کرمان در دولت تدبیر و امید ذکر کرد و ادامه داد: توسعه اقتصادی موجب ارتقای کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود و نامگذاری اقتصاد مقاومتی، در سال های متمادی نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

رزم حسینی اظهارداشت: سیاست های دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در ۱۲ برنامه ابلاغ شده که این موارد در استان کرمان به صورت جدی از سال های گذشته آغاز شده و ادامه می یابد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی مختص یک دولت نیست ، عنوان کرد:این امر راهبرد اصلی اقتصاد کشور به شمار می رود و هدف اصلی آن استفاده از ظرفیت های داخل کشور و مردمی کردن اقتصاد کشور است.

استاندار کرمان ادامه داد: برون نگر بودن اقتصاد مقاومتی و اصلاح سیاست های پولی و بانکی از بندهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است که در این راستا دولت تورم را کنترل کرده و تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲ را به ۱۱ درصد کاهش داده است.

رزم حسینی با بیان اینکه دولت های توسعه یافته به دنبال عوام فریبی نیستند اظهارداشت: دولت تدبیر و امید به دنبال سیاه نمایی نبوده، نیست و نخواهد بود.

وی با تاکید بر این مطلب که نظام متعلق به همه مردم است ، گفت: برنامه اقتصاد مقاومتی با همکاری دستگاه های اجرایی استان در قالب کتابچه ای واقعی و قابل سنجش تهیه و ارائه شده است و در استان کرمان در حد بضاعت و اختیارات خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت می کنیم.

رزم حسینی ادامه داد: در مهرماه ۹۳ طرح اقتصاد مقاومتی در شهرستان قلعه گنج با وجود ناباوری برخی ها اجرایی شد و این پروژه ۱۰ ساله توسط بخش غیر دولتی در حال انجام و دولت تنها مسیررا هموار کرده است.

استاندار کرمان تاکید کرد: نباید به اقتصاد مقاومتی نگاه سیاسی داشت و هر کس و هر دولتی به منظور اعتلای نظام باید خدمات خود را اطلاع رسانی کند.

وی توسعه متوازن منطقه ای را از سیاست های اصلی دولت دانست و گفت: در گذشته غفلت ها یی صورت گرفته و به همین دلیل توسعه متوازن را از محروم ترین شهرستان استان آغاز کردیم.

وی افزود: قلعه گنج امروز به یکی از امن ترین شهرستان های استان تبدیل شده است و راه توسعه خود را با همراهی مردم دنبال می کند.

وی عنوان کرد:جلسات اقتصاد مقاومتی را در استان کرمان به مانند جلسات مثلث توسعه اقتصادی با همدلی و همراهی ارکان حکومت با جدیت دنبال می کنیم.