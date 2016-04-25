خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: دام نقش مهم و به سزایی را در چرخه غذایی انسان‌ها ایفا می‌کند و به همین خاطر همواره سلامت و امنیت غذایی در صنعت دام‌پروری کشور یک موضوع مهم و حیاتی محسوب می‌شود.

در این میان برخی از بیماری‌ها، دام‌های موجود در کشور را در معرض آسیب قرار می‌دهد که برخی علاوه بر به خطر انداختن جان حیوانات، زمینه انتقال آن به انسان را نیز فراهم می‌سازد.

تب برفکی ازجمله بیماری‌های خطرناک در صنعت دام‌پروری شناخته می‌شود که برخی از آن به‌عنوان طاعون بیماری‌ها در این صنعت یاد می‌کنند.

تب برفکی که به‌عنوان بیماری دهان و پا نیز شناخته می‌شود، عفونی و حتی کشنده بوده و نشان‌هایی را در پا و دهان خانواده گاوسانان پدید می‌آورد.

سازمان دامپزشکی کشور به‌عنوان سازمان متولی در این زمینه، طی سال‌های اخیر تمهیدات فراوانی را برای واکسیناسیون دام‌ها در برابر این بیماری و آگاهی بخشی به فعالان صنعت دام‌پروری انجام داده است.

کاهش محسوس تلفات دام‌های مبتلا به تب برفکی

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به گفته رییس سازمان دامپزشکی کشور با تمهیدات اندیشیده شده و با واکسیناسیون دام‌ها، میزان تلفات در این زمینه نسبت به سال ۹۳، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیداکرده است.

استان تهران به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم دام‌پروری کشور نیز در معرض بیماری خطرناک تب برفکی بوده اما با تمهیدات اندیشیده شده توسط سازمان دامپزشکی استان تهران و شهرستان‌های تابعه، توفیقات خوبی در این زمینه به‌دست‌آمده است.

با گسترش واکسیناسیون دام‌ها در مراکز دام‌پروری استان تهران، بیماری تب برفکی در استان تهران کنترل‌شده اما تلاش‌های سازمان دامپزشکی برای آگاه‌سازی بیشتر فعالان صنعت دام در استان تهران ادامه داد.

آگاه‌سازی فعالان صنعت دام در برابر بیماری‌هایی نظیر تب برفکی ضروری است

محمد محمدی، کارشناس و فعال حوزه دامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقداماتی که باید در زمان شیوع تب برفکی دنبال شود، اظهار داشت: آگاه‌سازی فعالان صنعت دام در برابر بیماری‌هایی نظیر تب برفکی می‌تواند در کاهش تلفات ناشی از این بیماری مؤثر باشد.

وی افزود: یکی از اقداماتی که باید دام‌پروران موردتوجه قرار دهند، آن است که در صورت مشاهده علائم این بیماری نظیر زخم دهان و پای دام‌ها، سریعاً اقدام به جداسازی دام‌های بیمار از سایر دام‌ها بکنند.

محمدی تعامل دامداران با شبکه دامپزشکی را در کنترل بیماری تب برفکی بسیار مهم و ضروری عنوان کرد و ادامه داد: دام‌پروران باید به این نکته توجه داشته باشند که در صورت مشاهده هرگونه علائم این بیماری، باید موضوع را به شبکه دامپزشکی اطلاع داده تا اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلای سایر دام‌ها به این بیماری دنبال شود.

وی بیان داشت: توجه به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی می‌تواند درصد ابتلا و تلفات دام‌ها به این بیماری را کاهش داده که این امر به چرخه سالم غذایی کمک می‌کند.

تب برفکی در استان تهران کنترل‌شده است

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مدیرکل دامپزشکی استان تهران نیز در این زمینه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با بیماری تب برفکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تب برفکی بیماری واگیردار بوده و اقدامات لازم برای واکسیناسیون دام‌ها انجام‌شده است.

سید اصغر برائی نژاد افزود: همکاری دامداران در کنترل بیماری تب برفکی بسیار مهم و حیاتی است و در صورت اعلام موارد مشکوک از سوی دام‌پروران، اقدامات لازم از سوی دامپزشکی انجام می‌شود.

موردی از تب برفکی در استان تهران گزارش نشده است

برائی نژاد با اشاره به آمار ابتلای دام‌ها به تب برفکی در استان تهران گفت: با تمهیدات اندیشیده شده و تلاش‌های صورت گرفته، هیچ گزارشی مبنی بر ابتلای دام‌ها به تب برفکی در سال جاری گزارش نشده است.

وی با تأکید بر پیگیری دامپزشکی برای کنترل بیماری تب برفکی در استان تهران بیان داشت: واکسیناسیون دام‌ها در مقابل تب برفکی با جدیت دنبال می‌شود و این موضوع در ماه جاری در میان دامداری‌های استان تهران اجرا خواهد شد.

مدیر کل سازمان دامپزشکی استان تهران با اشاره به رصد بیماری های مشترک دام و انسان در دامداری های استان تهران توسط شبکه دامپزشکی متذکر شد: وضعیت بیماری‌های مشترک انسان و دام در دامداری استان تهران به‌صورت منظم توسط دامپزشکی رصد می‌شود.

به هر ترتیب سازمان دامپزشکی استان تهران با همکاری فعالان صنعت دام‌پروری، توانسته‌اند تا بیماری تب برفکی را در این استان کنترل کنند اما باید همچنان اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع این بیماری دنبال شود.