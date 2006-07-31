به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دكتر كامراني در همايش سراسري مديران ارتباطات گفت: از كل رقم سرمايه‌گذاري در بخش ICT سهم زيربخش مخابرات 15 هزار ميليارد تومان ، زيربخش پست 6.1 هزار ميليارد تومان ، فضا 0.4 ميليارد تومان و هزينه ايجاد يك شغل جديد در اين بخش 278 ميليون تومان و ميزان كل اشتغال جديد بخش اعم از دولتي و غيردولتي 75 هزار و 500 شغل در طول برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

وي اضافه كرد: دستيابي به زيرساخت هاي لازم ارتباطي و اطلاعاتي براي رسيدن به يك جامعه اطلاعاتي مطلوب و انجام امور در محيط الكترونيكي و كاهش شكاف ديجيتالي از ديگر اهداف در چشم انداز 20 ساله براي صدور خدمات فني و مهندسي و ارتقاء جايگاه منطقه ايران در اين زمينه محسوب مي شود.

وي تصريح كرد: اصلاح نظام قيمت گذاري براي توسعه و گسترش خدمات پستي ، مخابراتي ، فناوري اطلاعات و كاربري و خدمات فضايي به منظور رعايت حقوق مردم اجرا مي شود.

كامراني بر خدمت به بندگان خدا تاكيد كرد و گفت: ارائه خدمات پستي پست بانك و ارتباطات در سطح شهرها و روستا از طريق گسترش دفاتر خدماتي از مهمترين برنامه ها محسوب مي شود.