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۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۱۹

معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات:

تا پايان برنامه چهارم 21 هزار ميليارد تومان در بخش ICT سرمايه‌گذاري مي‌شود

تا پايان برنامه چهارم 21 هزار ميليارد تومان در بخش ICT سرمايه‌گذاري مي‌شود

معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: ميزان سرمايه‌گذاري در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) در برنامه چهارم توسعه 21 هزار ميليارد تومان است كه 50 درصد آن به بخش غيردولتي اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دكتر كامراني در همايش سراسري مديران ارتباطات گفت: از كل رقم سرمايه‌گذاري در بخش ICT سهم زيربخش مخابرات 15 هزار ميليارد تومان ، زيربخش پست 6.1 هزار ميليارد تومان ، فضا 0.4 ميليارد تومان و هزينه ايجاد يك شغل جديد در اين بخش 278 ميليون تومان و ميزان كل اشتغال جديد بخش اعم از دولتي و غيردولتي 75 هزار و 500 شغل در طول برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

وي اضافه كرد: دستيابي به زيرساخت هاي لازم ارتباطي و اطلاعاتي براي رسيدن به يك جامعه اطلاعاتي مطلوب و انجام امور در محيط الكترونيكي و كاهش شكاف ديجيتالي از ديگر اهداف در چشم انداز 20 ساله براي صدور خدمات فني و مهندسي و ارتقاء جايگاه منطقه ايران در اين زمينه محسوب مي شود.

وي تصريح كرد: اصلاح نظام قيمت گذاري  براي توسعه و گسترش خدمات پستي ، مخابراتي ، فناوري اطلاعات و كاربري و خدمات فضايي به منظور رعايت حقوق مردم اجرا مي شود.

كامراني بر خدمت به بندگان خدا تاكيد كرد و گفت: ارائه خدمات پستي پست بانك و ارتباطات در سطح شهرها و روستا از طريق گسترش دفاتر خدماتي از مهمترين برنامه ها محسوب مي شود.

کد مطلب 360711

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