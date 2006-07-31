ديدار دوستانه تنيس بازان معلول نيشابور با تركمنستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر " از مشهد در اين مسابقات كه با حضور سيد يوسف موسوي نسب مدير دفتر منطقه اي ورزشهاي با وليچر و قطع عضوغرب آسيا و كفشدار مربي تيم ملي تنيس روي ميز برگزار شد در كلاس ايستاده رحيم شور گشتي از نيشابور اورازف رسول و رجب اف به ترتيب اول تا سوم شد و در كلاس نشسته موسي نيك قطعه اي از نيشابور اول و اچي اف چاره و مجيد عابد عفوان دوم تا سوم را كسب كردند.

در پايان اين مسابقه دوستانه اعضاي تيمهاي تنيس روي ميز معلولين جمهوري تركمنستان و تيم تنيس روي ميزجانبازان شهرستان نيشابورهمبستگي و حمايت خود را از مردم و ملت لبنان و فلسطين اعلام كردند .