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۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۰۰

ديدار دوستانه تنيس بازان معلول نيشابور با تركمنستان برگزار شد

ديدار دوستانه تنيس بازان معلول نيشابور با تركمنستان برگزار شد

تيم تنيس روي ميز معلولان جمهوري تركمنستان در يك بازي تداركاتي به مصاف تيم تنيس روي ميز جانبازان نيشابور رفت.

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر " از مشهد در اين مسابقات كه با حضور سيد يوسف موسوي نسب مدير دفتر منطقه اي ورزشهاي با وليچر و قطع عضوغرب آسيا و كفشدار مربي تيم ملي تنيس روي ميز برگزار شد در كلاس ايستاده رحيم شور گشتي از نيشابور اورازف رسول و رجب اف به ترتيب اول تا سوم شد و در كلاس نشسته موسي نيك قطعه اي از نيشابور اول و اچي اف چاره و مجيد عابد عفوان دوم تا سوم را كسب كردند.

 در پايان اين مسابقه دوستانه اعضاي تيمهاي تنيس روي ميز معلولين جمهوري تركمنستان و تيم تنيس روي ميزجانبازان شهرستان نيشابورهمبستگي و حمايت خود را از مردم و ملت لبنان و فلسطين اعلام كردند .

کد مطلب 360712

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