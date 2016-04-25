پاکسازی ۳ منطقه و هلاکت ۲۰ داعشی در «الکرمه» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدی پرس، فرماندهی گروه های مردمی در استان الانبار عراق روز یکشنبه از پاکسازی سه منطقه در «الکرمه» در شرق فلوجه (واقع در ۶۲ کیلومتری جنوب بغداد) و هلاکت ۲۰ تروریست داعش در عملیات پاکسازی خبر داد. در این علمیات ۴۵۰ بمب و بسته انفجاری و همچنین خودروهای نظامی متعلق به داعش کشف گردید.

«عباس فرحان» فرمانده هنگ دوم لشکر الکرمه گفت: نیروهای امنیتی شامل نیروهای ارتش و نیروهای مردمی موفق شدند با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش سه منطقه البوخنفج، البوعبدالحمد و الواحه را در منطقه الکرمه واقع در ۱۹ کیلومتری شرق فلوجه پاکسازی نموده و ۲۰ تروریست داعش را به هلاکت رسانند.

وی افزود: نیروهای امنیتی ۴ خودروی متعلق به داعش و بیش از ۴۵۰ بمب و مین را در یک مخفیگاه اسلحه در منطقه الواحه که به صورت کامل از لوث تروریست های داعش آزاد شده است کشف کردند.

از سوی دیگر یک منبع در وزارت کشور عراق اعلام کرد که در پی انفجار یک بمب در جنوب بغداد هفت نفر کشته و زخمی شدند. این منبع اظهار داشت که عصر یکشنبه بمبی در جنوب بغداد منفجر شده و یک کشته و ۶ زخمی برجای گذاشت.

لازم به ذکر است که عراق با اوضاع امنیتی متشنجی مواجه است. هیات سازمان ملل در عراق (یونامی) ابتدای ماه آوریل ۲۰۱۶ از کشته و زخمی شدن ۲۶۸۰ عراقی در حوادث خشونت بار در مناطق مختلف این کشور طی ماه مارس خبر داده و اعلام کرد که این آمار در مقایسه با ماه فوریه افزایش داشته است.