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۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۳۳

توزيع مواد غذايي ميان زائران حج ساماندهي مي شود

به منظور خدمت رساني به حجاج بيت الله الحرام و با توجه به ازدياد زائران در مناسك حج و ناهموار بودن برخي از اماكن زيارتي، عربستان در نظر دارد توزيع مواد غذايي ميان زائران را ساماندهي و منسجم كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، وزارت تجارت امور داخلي عربستان سعودي در نظر دارد با همكاري مؤسسات و شركتهاي عربستان خدمات ويژه اي را در زمان حج به زائران ارائه دهد، بخشي از اين خدمات توزيع مواد غذايي ميان زائران خواهد بود.

قرار است بيش از 400 اتاقك متحرك و سيار مواد غذايي در نقاط مختلف تعبيه شوند تا مواد غذايي زائران را تأمين كنند، از سوي ديگر قرار است بيش از 2 هزار اتومبيل حامل مواد غذايي نيز به مشاعر منتقل شوند.

شركت نادك عربستان اعلام كرد كه هر ساله در اين ايام مشكلاتي براي حمل و نقل اتومبيلهاي مواد غذايي و نوشيدني به مشاعر وجود دارد كه بايد به سرعت ساماندهي و منسجم شوند تا طرحهاي توزيع مواد غذايي و نوشيدني تسهيل گردد.

شركت فوق تصميم دارد بيش از نيم ميليون ليتر نوشيدني ميان زائران توزيع كند.

سال گذشته 450 اتاقك سيار در مني، 150 اتاقك سيار در عرفه و 70 اتاقك سيار در مزدلفه مجوز دريافت كردند كه به خدمت رساني به زائران بپردازند و در اين ميان توانستند بيش از 80 ميليون وعده غذايي به همراه نوشيدنيهاي مختلف به طور رايگان ميان حجاج توزيع كنند.

کد مطلب 360717

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