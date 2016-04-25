کمبود سالن نمایش در مدارس اردبیل/ فیلم، کمک معلمی که در غفلت است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: ۴۵ امین دوره جشنواره فیلم رشد شور و حالی در مدارس اردبیل به پا کرده است. تجربه کم‌نظیری که البته بسیاری از دانش‌آموزان دهه ۶۰ و ۵۰ نتوانستند به دلیل کمبود امکانات مدارس خود سهمی از آن داشته باشند.

دانش‌آموزان علاقه‌مندی خود به فیلم را به عینه نشان داده‌اند. چه آن زمان که محو رویدادها و اتفاقات فیلم شده‌اند و لب و از لب سخن نگفته‌اند و چه آن زمان که با شادی قهرمان فیلم شاد شده و با غصه‌اش لب‌هایشان درهم‌رفته و گریه کرده‌اند.

بااین‌وجود هر سال برگزاری جشنواره فیلم رشد تجربه جدیدی است و حرف‌های تازه‌ای را با کارشناسان و برنامه ریزان مطرح می‌کند.

امسال بررسی نحوه برگزاری این جشنواره در استان اردبیل نشان می‌دهد، هر چند علاقه‌مندی‌ها بالا است اما هنوز فیلم به عنوان ابزار آموزشی در بسیاری از مدارس چندان مورد استفاده نیست و در برخی مدارس نیز امکان استفاده از فیلم و اکران آن فراهم نشده است.

جشنواره فیلم‌های آموزشی محدود به چهار روز در سال

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل تأکید دارد که فیلم می‌تواند ابزار مفید آموزشی بوده و در مدارس به کار گرفته شود.

احمد ناصری معتقد است باید دانش‌آموزان از معلمان درس دادن به همراه فیلم را بخواهند و از این ابزار هنری برای یادگیری بهتر استفاده کنند.

این اظهارات معقول در واقع توجه به کارکرد آموزشی فیلم و آموزش به زبان هنر است. اما نکته اینجا است که در بیشتر مواقع جشنواره فیلم‌های منتخب آموزش دهنده که بیشتر کارکرد تربیت اخلاقی، هنری و عاطفی دانش‌آموز را می‌تواند دنبال کند، تنها محدود به چهار روز در سال است.

در سایر روزهای سال تحصیلی نه مدارس به آرشیو منظم فیلم‌های منتخب توجه دارند و نه در خود مدارس تولید فیلم و کاربست آن به شکلی که تأکید می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در واقع هر چند جشنواره فیلم رشد عمری ۴۵ ساله دارد اما هنوز حداقل در خود استان اردبیل نتوانسته است فیلم را به عنوان کمک دست معلم نهادینه کند.

مدرسان فیلم نمی‌شناسند

ناصری تأکید دارد که در واقع جشنواره فیلم رشد فرصتی برای ارزیابی استفاده از صنعت سینما در حوزه آموزش است.

موضوعی که فیلم‌سازان به جد از آن استقبال می‌کنند و بی‌شک بسیاری تمایل به ساخت فیلم‌های آموزشی هستند.

بااین‌وجود بعد از ساخت فیلم این مدرسان و معلمان هستند که می‌بایست با سنجش نیاز دانش‌آموزان حتی به منظور نهادینه کردن یک اخلاق نیکو و یا ترویج کرامت انسانی از فیلم‌ها استفاده مطلوب داشته باشند.

نگاهی به کلاس‌های درس مدارس استان نشان می‌دهد، نه تنها در بیشتر کلاس‌ها غرفه و بخشی برای آرشیو فیلم وجود ندارد، بلکه درعین‌حال روحیه شناخت هنری فیلم‌های آموزشی در بین معلمان ترویج و نهادینه نشده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش استان اردبیل در این خصوص گفت: جشنواره فیلم رشد البته علاوه بر دانش‌آموز می‌تواند مورد استفاده مدیران و مربیان مدارس نیز قرار گیرد.

کمال عالی زاده که مشتریان اصلی فیلم رشد را دانش‌آموزان ابتدایی می‌داند، معتقد است این جشنواره تأثیر قابل‌توجهی در تربیت دانش‌آموز و حتی آموزش مربیان مدارس دارد.

هر چند نمی‌توان از تأثیر این جشنواره چشم پوشید اما به نظر می‌رسد تاکنون بعد از برگزاری جشنواره ارزیابی از میزان تأثیرگذاری آن بر روی معلمان و اینکه آیا می‌خواهند از فیلم به عنوان ابزار آموزشی استفاده کنند یا نه، صورت نگرفته است.

کمبود امکانات اکران در مدارس

مدرسه شیخ صفی اردبیل که قدمتی ۹۰ ساله دارد، از جمله الگوهایی است که به کارکرد فیلم به عنوان ابزار آموزشی که می‌تواند بیشترین تأثیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن داشته باشد، توجه داشته است.

در این مدرسه سالن نمایش احداث‌ شده و آپارات سینما مانندی تعبیه شده تا در صورت لزوم دانش‌آموزان در سالن جمع شوند و فیلم ببینند.

امروز باید پرسید چند مدرسه در استان اردبیل برخوردار از سالن نمایش به این شکل هستند؟ سؤالی که پاسخ آن را می‌توان در اظهارات مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه دو اردبیل که امسال متولی جشنواره فیلم رشد است مشاهده کرد.

جاهد شعاع در خصوص وضعیت اکران فیلم‌های رشد به آماده‌سازی سالن‌ها تأکید کرد و افزود: علاوه بر این در مدارس این ناحیه نیز ۵۷ کلاس درس آماده‌سازی شده است.

این رقم در مقایسه با تعداد کل کلاس‌های درس و مدارس ناحیه دو در واقع کاربست بیشترین امکانات در دسترس را نشان می‌دهد.

شعاع به خبرنگار مهر گفت: با هوشمند سازی مدارس و نصب ویدئو پروژکتور امکان اکران فیلم در کلاس‌های درس فراهم شده است.

موضوعی که به نظر می‌رسد حتی می‌تواند کمبود سالن‌های نمایش را جبران کند، اما در زمانی که تمامی مدارس هوشمند شده و تمامی تجهیزات نیز قابل‌استفاده باشد.

در جشنواره فیلم رشد امسال برای دو هزار و ۳۰۰ مدرسه در سراسر استان تنها ۴۰ سالن اکران آماده‌سازی شده و به گفته مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مشاهده فیلم‌ها برای ۵۰ هزار نفر دانش‌آموز امکان‌پذیر است.

ارقامی که هر چند تلاش آموزش‌وپرورش برای بهره‌گیری حداکثری از جشنواره رشد را نشان می‌دهد، می‌تواند با تسری دادن اکران فیلم‌های آموزشی در طول سال به مراتب تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

علاوه بر این در طول سال نیز به‌ندرت از سالن‌های سینما برای پخش فیلم‌های آموزشی استفاده می‌شود و حداقل در سال گذشته تجربه‌ای به ثبت نرسیده است.

این در حالی است که سالن‌های سینما می‌توانند فرصت دور همی و آموزش در فضای واقعی صنعت سینما را فراهم ساخته و با تنوع‌بخشی به مکان آموزش، شور و شعف در حین آموزش را تشدید کنند.

فیلم موفق‌تر از توصیه اخلاقی است

برخی فیلم‌سازان معتقدند آموزش‌وپرورش می‌تواند برای نیازهای آموزشی خود به فیلم‌سازان سفارش تولید فیلم داشته باشد. موضوعی که باز مورد غفلت است.

درعین‌حال کارشناس علوم تربیتی معتقد است وقتی به عنوان مثال موضوع خشونت، اعتیاد، اضافه وزن، استفاده بیش از حد از لپ‌تاپ و تب لت و بازی‌های رایانه‌ای و مسائلی از این دست مطرح است، یک فیلم تکان‌دهنده تأثیر به مراتب بیشتری از توصیه‌های اخلاقی مشاور و مدیر دارد.

نادر محمد زاده با بیان اینکه فضای ذهنی دانش‌آموزان امروزی متفاوت از دانش‌آموزان دیروزی است و نسبت به امر و نهی مستقیم و توصیه‌های اخلاقی عکس‌العمل منفی نشان می‌دهند، اضافه کرد: در چنین شرایطی استفاده از ابزارهای جدید و آموزش غیرمستقیم توصیه می‌شود.

وی تأکید کرد: ممکن است سرگذشت دانش‌آموزی که با خشونت خود آسیب جدی به اعضای خانواده وارد ساخته است در یک فیلم بیشترین و عمیق‌ترین تأثیرگذاری را داشته باشد.

به واقع امروز زمان آن فرا رسیده تا شیوه‌های سنتی آموزش به کنار گذاشته شود و ابزارهای جدیدی که مورد استقبال است بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

در شرایط عادی نیز بسیاری از دانش‌آموزان ساعات قابل‌توجهی را به مشاهده فیلم‌های مختلف در منزل خود سپری می‌کنند و در این میان تیزبینی مربیان آموزشی می‌تواند از این ابزار محبوب برای آموزش بیشتر مدد گیرد.