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۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۱۷

احسان حدادي با انتقاد از مسئولان دووميداني :

حاضر نيستند هزينه استخدام مربي ام را بدهند / انتظار كسب مدال نداشته باشند

حاضر نيستند هزينه استخدام مربي ام را بدهند / انتظار كسب مدال نداشته باشند

احسان حدادي قهرمان و ركورددار پرتاب ديسك آسيا كه همچنان بدون مربي تمرين مي كند گفت: با اين شرايط انتظار كسب مدال نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" حدادي كه يكي از اميدهاي كسب مدال طلاي بازي هاي آسيايي دوحه به حساب مي آيد پس از رفتن ويكتور لوتر و موافقت نشدن با اردوي بلاروس ، حالا بدون مربي تمرين مي كند و اين مساله ضربه بزرگي به نحوه آماده سازي وي وارد آورده است.

حدادي صبح ها در آكادمي ملي المپيك به بدنسازي مي پردازد و عصرها در مجموعه آفتاب انقلاب به تمريناتش ادامه مي دهد.قهرمان پرتاب ديسك آسيا در اين باره گفت : به من گفته اند تا سقف 5 هزار دلار به مربي خارجي ات پرداخت مي كنيم ، اما حالا يك مربي خوب پيدا كرده ام كه با سه هزار دلار به تهران مي آيد، مي گويند فقط هزار دلار به او مي پردازيم . با اين شرايط نبايد از من انتظار كسب مدال داشته باشند.

حدادي در مورد رقباي خود افزود: عباس صميمي  در ساري تمرين مي كند و مي گويند 60 متر پرتاب كرده است . اميدوارم اوهم موفق شود ، خيلي دوست دارم سكوي اول ودوم پرتاب ديسك از آن ايران باشد.

 

کد مطلب 360718

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