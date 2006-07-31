حاضر نيستند هزينه استخدام مربي ام را بدهند / انتظار كسب مدال نداشته باشند

به گزارش خبرگزاري "مهر" حدادي كه يكي از اميدهاي كسب مدال طلاي بازي هاي آسيايي دوحه به حساب مي آيد پس از رفتن ويكتور لوتر و موافقت نشدن با اردوي بلاروس ، حالا بدون مربي تمرين مي كند و اين مساله ضربه بزرگي به نحوه آماده سازي وي وارد آورده است.

حدادي صبح ها در آكادمي ملي المپيك به بدنسازي مي پردازد و عصرها در مجموعه آفتاب انقلاب به تمريناتش ادامه مي دهد.قهرمان پرتاب ديسك آسيا در اين باره گفت : به من گفته اند تا سقف 5 هزار دلار به مربي خارجي ات پرداخت مي كنيم ، اما حالا يك مربي خوب پيدا كرده ام كه با سه هزار دلار به تهران مي آيد، مي گويند فقط هزار دلار به او مي پردازيم . با اين شرايط نبايد از من انتظار كسب مدال داشته باشند.

حدادي در مورد رقباي خود افزود: عباس صميمي در ساري تمرين مي كند و مي گويند 60 متر پرتاب كرده است . اميدوارم اوهم موفق شود ، خيلي دوست دارم سكوي اول ودوم پرتاب ديسك از آن ايران باشد.