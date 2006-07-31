كارگاه پژوهشي " تربيت نويسنده و محقق " داير مي شود

به گزارش مهر ، به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان تهران ، شاخه هاي آموزشي اين كارگاه ، تنظيم مقاله جهت انتشاردر مطبوعات ، تحليل مطالب مستند به فيش هاي تحقيق ، ارايه فيش هاي تحقيق و نقد و بررسي آن و شناخت و مطالعه منابع است .

همچنين شيوه فيش برداري ، تنظيم فيش هاي پژوهشي ، نوشتن مقاله ، مشاوره جهت انتخاب موضوع ،تحقيق و مشاوره جهت ابعاد و حدود موضوع تحقيق از ديگر شاخه هاي كارگاه پژوهشي تربيت نويسنده و محقق است .

اين كارگاه طي مرداد و شهريور امسال داير است و علاقه مندان براي ثبت نام مي توانند به مجتمع فرهنگي و هنري نور واقع در جنت آباد شمالي ، بلوار المهدي (عج) و كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان تهران مراجعه كنند .