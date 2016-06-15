مشابهت تشیع انگلیسی و اسلام داعشی/ معرفی جریان شبه تکفیری در شیعه

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه ــ عباس بنشاسته: جریان موسوم به تشیع انگلیسی از جمله جریانات افراط گرا و انحرافی شیعه است. این جریان طی سال های اخیر با تفرقه افکنی در جهان اسلام به وسیله توهین به مقدسات اهل سنت و همچنین وهن تشیع به وسیله ترویج قمه زنی و عزاداری های موهن، اقدامات تخریبی زیادی را علیه تشیع اصیل سامان داده است. رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته با اشاره به تهدیدات این جریان فرمودند: «آن تسننی که آمریکا از آن حمایت کند و آن تشیعی که از مرکز لندن صادر شود به دنیا، اینها مثل هم هستند. هر دو برادران شیطان هستند و هر دو عوامل آمریکا و غرب و استکبار هستند.» از این حیث بازخوانی ماهیت این جریان و احصای مختصات آن لازم به نظر می رسد. برای این منظور گفتگویی با صالح قاسمی نویسنده کتاب «مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی» ترتیب دادیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید؛

معرفی بخش های کتاب «مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی»

صالح قاسمی در مورد معرفی کتاب خود گفت: کتاب «مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی» به جریان افراط گرای شیعی می پردازد که از زبان رهبر انقلاب تحت عنوان تشیع انگلیسی نامیده شده است. این کتاب به بخش داخلی و طیف خارج نشین این جریان پرداخته است. به طور کلی تاریخچه جریان شیرازی ها، ماهیت و مختصات فکری و کارکرد آنها از جمله موضوعاتی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب در همین مدت به چاپ سوم رسیده و مورد استقبال عمومی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این کتاب به مطالبی همچون؛ شناخت تاریخچه شیرازی ها مانند مرحوم سید مهدی شیرازی پدر این آقایان مشهور به شیرازی، شناخت فرزند ارشد این خانواده به نام سیدمحمد شیرازی و ادعای مرجعیت او در سی سالگی، عکس العمل مراجع عظام تقلید در حوزه های کربلا و نجف نسبت به رد مرجعیت سیدمحمد شیرازی، تقابل او با انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) و در نهایت موروثی کردن مرجعیت در این خاندان می پردازد.

این پژوهشگر دینی گفت: در حال حاضر نیز سیدصادق شیرازی مدعی مرجعیت است. او بدون اینکه شاخصه های فقاهت و علمیت را داشته باشد امروز خود را میراث دار مرجعیت مردود برادر خود می داند و ادعای مرجعیت دارد.

نویسنده کتاب مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی در توضیح دیگر بخش های کتاب خود گفت: در ادامه کتاب به عقبه خارجی این جریان اعم از یاسرالحبیب مقیم لندن، محمد هدایتی مقیم آمریکا و... که از حامیان و همراهان فکری جریان شیرازی ها است پرداخته شده است. به عنوان مثال فردی به نام المهتدی البحرینی یکی از مبلغان مرجعیت سید صادق شیرازی در بحرین است که متاسفانه با پادشاه بحرین هم همراهی و همکاری می کند. لذا سعی کردیم در این کتاب به این افراد خارج نشین نیز پرداخته شود.

وی ادامه داد: در بخش های دیگر کتاب ضمن اشاره به موضوعاتی همچون قمه زنی و برائت، تعظیم شعائر و... که این جریان مدعی حفظ آن هستند، این موضوعات را از سوی علما و مراجع مورد بررسی قرار دادیم و ادعاهای این جریان را در این کتاب رد کردیم.

نگاه قشری و سطحی به معارف شیعه در جریان تشیع انگلیسی

صالح قاسمی در خصوص مختصات فکری این جریان انحرافی گفت: نگاه قشری و سطحی به معارف شیعه بزرگترین آفتی است که گریبان این جریان را گرفته است. اصل کردن فروع و فرع کردن اصول در مکتب اهل بیت آسیب زیادی به جامعه شیعی می زند که متاسفانه این جریان این خطا را مرتکب شده است. آنها فروعی را به اصل لایتغیر تبدیل کرده اند و اصولی که امهات مبانی شیعه است را به فرع و حاشیه بردند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وحدت بین فرق اسلامی چیزی است که در قرآن آیات متعددی در مورد آن داریم. ضمن حفظ چارچوب ها در هر مذهب باید وحدت بین فرق اسلامی حفظ شود. این توصیه قرآن و سیره معصومین است که ما روایات بسیار روشنی در باب حفظ وحدت داریم. اما این جریانات امروز بر طبل تفرقه و تکفیر می کوبد و منکر وحدت است و این باعث شده که اینطور آب به آسیاب دشمنان اسلام که تفرقه در میان امت اسلام را می طلبند می ریزد و در واقع آتش بیار این جنگ ها و درگیری های فرقه ای که امروز در منطقه شاهد آن هستیم، شده اند.

صالح قاسمی که تحصیلکرده حوزه و دانشگاه است، افزود: کنار گذاشتن استکبارستیزی از دیگر شاخصه های این جریان است. شما کوچکترین واکنشی از این جریان علیه استکبار نمی بینید. آنها شعار جدایی دین و سیاست می دهند. البته در همین شعار هم دروغ می گویند چون علیرغم اینکه قائل به جدایی دین از سیاست هستند جایی که منافع غرب را تامین می کند وارد سیاست می شوند مثلا در تقابل با جمهوری اسلامی وارد سیاست می شوند ولی بطور کلی شعار جدایی دین و سیاست می دهند.

صالح قاسمی ادامه داد: آنها شیعیان را به صورت قشری و عوامانه بار می آورند. بعنوان مثال همه چیز را در تعظیم شعائر می بینند در حالی که ما علاوه بر تعظیم شعائر باید به اهداف قیام کربلا بپردازیم. آنها به یک قمه زدن در عزای سید الشهدا اکتفا می کنند بدون اینکه توجه کنند که همین قمه زنی امروز باعث وهن شیعه می شود.

وی افزود: این جریان یک جریان شبه تکفیری منسوب به شیعه است و قطعا یکی از مسببین آتشی که امروز در منطقه شاهد آن هستیم همین جریانات شیرازی ها هستند.

مشابهت تشیع انگلیسی و جریان های تکفیری

صالح قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر مشابهت جریان تشیع انگلیسی و اسلام داعشی، گفت: هر دو جریان تکفیری در اهل سنت و شیعه، بسیار قشری و سطحی با معارف اسلامی روبرو می شوند و برداشت های خود و تفسیر به رای خود را بر قرآن و روایات تحمیل می کنند. نتیجه این می شود که از دو طرف عده ای با تعصبات کور و هیجانات کاذب به جان هم می افتند و هر کدام فکر می کنند که حق دارند غیر خود را تکفیر کنند.

وی افزود: در هر دو تفکر علائم آشکار اخباری گری وجود دارد که به ظاهر روایات اکتفا می کنند. حتی اگر روایت سند محکمی نداشت و یا روایات معارض و تناقضاتی با سایر روایات داشت و با محکمات قرآن سازگاری نداشت به صرف اینکه این روایت در فلان کتاب نقل شده بدون توجه به سند و محتوا و دلالت، آن را معیار عمل قرار می دهند که این یکی از وجوه تشابهات این دو جریان است.

مرجعیت موروثی، بدعت خطرناک جریان شیرازی

این پژوهشگر دینی به بدعت هایی که این جریان تاکنون بوجود آورده اند اشاره کرد و گفت: این جریان به نحوی خود را میراث دار میرزای شیرازی بزرگ می دانند و مدعی اند که مرجعیت در این خاندان نهادینه شده است. اولا که این یک بدعت بسیار خطرناک است. ما در تاریخ تشیع هیچ نمونه ای نداریم که خاندانی مدعی شده باشد که مرجعیت در آن خاندان موروثی باشد. اما این جریان بدون داشتن صلاحیت های علمی این کار را انجام می دهد و مرجعیت را در این خاندان دست به دست می کند.

اینها در موروثی بودن مرجعیت از میرزای شیرازی هم صادق نیستند چراکه میرزای شیرازی یکی از منادیان تقریب مذاهب بوده است. او تمام اوقاتی که نجف یا سامرا یا کربلا بود دائماً مسئله تقریب بین مذاهب و وحدت را لحاظ کرده و رفتار خود را با آن تطبیق می داد. خاطرات فوق العاده ای در این باب وجود دارد.

وقتی میرزای شیرازی در سامرا مجلس درسی را تشکیل می دهند و جمعی از طلبه های اهل عامه در کنار شیعیان پای درس ایشان می نشینند ایشان متوجه می شوند که یکی از طلبه های شیعه از کربلا به سامرا آمده و در درس حاضر شده است. او کسی بود که در جلسات و محاورات خود به مقدسات اهل سنت توهین می کند. میرزای شیرازی کسی را موظف می کند که آن طلبه را به کربلا برگرداند و شدیدا او را نهی می کند که در مجالسی که اهل عامه حضور دارند شرکت کند.

ضمن اینکه استکبار ستیزی میرزای شیرازی در آن یک خط فتوای میرزای شیرازی موج می زند که می فرماید: «اليوم استعمال توتون و تنباکو باي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان(عج) است.» و با این یک خط منافع انگلستان در ایران را به مخاطره می اندازد و قدرت مرجعیت در شیعه را به رخ استکبار می کشد. اما ما در این جریان کوچک ترین حرفی که خلاف منافع غرب باشد ندیدیم.

نحوه مواجهه و مقابله با جریان انحرافی تشیع انگلیسی

وی در خصوص نحوه مواجهه با جریان تشیع انگلیسی گفت: این جریان تنها صدای بلندی دارد که این هم بواسطه داشتن این همه رسانه است، البته این خود نیز یک علامت سوال است. این همه رسانه و پخش ماهواره ای زنده در دنیا توسط این جریان اعم از شبکه هایی که از عراق و لندن و آمریکا پخش می شود، خود علامت سوال است که هزینه آن از کجا می آید که پاسخ به آن نیز زیاد سخت نیست.

وی افزود: این جریان در ایران و حتی در عراق آنقدر که مدعی هستند طرافدار ندارند. با توجه به اینکه کسانی که به این جریان علاقه مند هستند با ماهیت این جریان آشنایی ندارند لذا بعد از اینکه ماهیت آنها کمی برای هواداران تشریح می شود، روشن و متنبه می شوند. لذا طرفداران اینها آنقدری که در رسانه های خود تبلیغ می کنند نیست.

نویسنده کتاب مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی ادامه داد: نکته دوم این است که برخورد با طرفداران اندک این جریان چگونه باید باشد. باید گفت راه مقابله با این جریان امروز متفاوت از دیروز است. تا مدتی قبل گمان می کردیم که فقط باید روشنگری کرد اما امروز قائلم در کنار کار فرهنگی و روشنگری و معرفی ماهیت آن به مردم باید سازمان های ذیربط امنیتی وارد شوند و وظیفه خود را انجام دهند. امروز دیگر چنین ملاحظه ای را نداریم. با توجه به اینکه رهبر انقلاب چند سالی است که در مورد تشیع انگلیسی صحبت کرده اند، جا دارد که مجموعه های فکری و فرهنگی در کنار مجموعه های امنیتی وارد عرصه شوند و این فتنه ای را که در آینده می تواند مشکل ساز و فتنه ای گسترده ایجاد کند را کنترل کنند.

صالح قاسمی با اشاره به نقش علما در مواجهه با این جریان گفت: نقش علما در این قضیه بسیار مهم است. پیرو فرمایشات رهبر انقلاب وظیفه علما و حوزه هاست که در این قضیه ورود کنند و از ساحت تشیع ناب حراست و حفاظت کنند.