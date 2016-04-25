به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خارگ با تقدیر از فعالیتهای موفقیتآمیز آموزش و پرورش منطقه اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد ساختاری و کارخانه انسانسازی در جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید هر چه در توان داریم به کار گیریم و مشکلات این نهاد ارزشمند را رفع کنیم.
بخشدار خارگ با اشاره به افتخارات بهدست آمده در آموزش و پرورش خارگ و تقدیر از تلاشهای رئیس اداره آموزش و پرورش گفت: با توجه به حساسیت خاص استاندار بوشهر به مقوله آموزش و پرورش بهویژه در خارگ، با کمک همه نهادها سعی میکنیم آموزش و پرورش را در راه ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان یاری دهیم.
رضایی افزود: برگزاری کلاسهای کنکور در خارگ از اهمیت ویژهای برخوردار است و استانداری بوشهر نیز اعتبارات مناسبی را به این امر اختصاص داده است.
بخشدار ویژه خارگ در خصوص پروژه های عمرانی آموزش و پرورش اظهار داشت: در پروژههای عمرانی آموزش و پرورش، ساخت دو آموزشگاه پسرانه شهدا توسط اداره کل نوسازی مدارس و شهید مطهری توسط مجتمع پتروشیمی خارگ، از جمله برنامهها است.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای معلمان کوشا و دلسوز منطقه خارگ، هفته معلم را پیشاپیش به فرهنگیان منطقه تبریک گفت و عنوان کرد: اگر تمام روزهای سال و تمام مناسبتهای سال را به تقدیر از معلمین اختصاص دهیم و از آنها تقدیر کنیم هنوز نتوانستهایم گوشهای از زحمات این عزیزان را قدر گذاریم.
رضایی در پایان بر پیگیری ساماندهی منازل دستگاه فرهنگیان، تعمیرات مدارس توسط عملیات عمومی، آسفالت مدرسه خجسته جلالی و تجهیز آزمایشگاههای مدارس، ساماندهی زمین ورزشی مدرسه شهید مطهری و... تاکید کرد.
گفتنی است که شرکت عملیات عمومی و شورای اسلامی شهر خارگ و شهرداری نیز در این جلسه تامین هدایای هفته گرامیداشت مقام معلم را تقبل کردند.
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