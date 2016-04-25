صبر ایران در برابر آل سعودی اندازه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرگزاری‌ها، با اشاره به آخرین تحولات منطقه و تحرکات عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: منطقه ما دستخوش تحولات درونی و بیرونی است، برخی دولت‌ها تلاش می‌کنند روند تحولات را با ممانعت مواجه کرده و شرایط را در پیش از آغاز این تحولات نگه دارند.

وی افزود: سیاستی که تحولات طبیعی سیاسی و غیرسیاسی را نمی‌پذیرد، سیاست عقیمی است که در نهایت در برابر اراده ملت‌ها مجبور به تسلیم خواهد بود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: اقداماتی که منجر به تشدید اختلاف بین مردم منطقه می‌شود، برای جلوگیری از تحقق مطالبات و خواسته‌های طبیعی ملت‌های منطقه است که دیر یا زود شکست می‌خورد؛ دولت‌هایی که این امر بدیهی را مورد توجه قرار ندادند، باید با لحاظ کردن آن، از تحمیل هزینه‌های بیشتر به ملت‌ها و دولت‌ها خودداری کنند.

نتایج خطرناک در صورت تشدید درگیری ها در قره باغ

جابری انصاری در پاسخ به سؤال دیگری درباره نقض آتش‌بس در قره‌باغ و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این مسئله، گفت: از ابتدای تشدید این درگیری‌ها اعلام کردیم و در این راستا اقدامات دیپلماسی هم انجام دادیم که تشدید درگیری‌ها با توجه به مجموع بحران‌ها می‌تواند نتایج خطرناکی به دنبال داشته و کمربند بی‌ثباتی را در منطقه گسترش دهد.

وی افزود: از دولت‌های آذربایجان و ارمنستان در تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری درخواست کردیم که به سمت حل مسالمت‌آمیز بحران حرکت کنند، در شرایطی که بحران گسترش تروریسم در منطقه به مسئله ای مهم تبدیل شده است، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای نقش‌آفرینی فعال‌تر در صورتی که دو دولت مرتبط با بحران درخواستی داشته باشد، اعلام کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که فعال‌تر در مسیر حل بحران نقش‌آفرینی کند، اما تا این درخواست مطرح نشود، ما از ساز و کارهای بین‌المللی مورد توافق دو دولت حمایت می‌کنیم و امیدواریم توسط سازمان‌های بین‌المللی، زمینه حل بحران این دو کشور فراهم شود.

مداخله نظامی آمریکا در سوریه منجر به تشدید بحران می شود

جابری انصاری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اعزام نیروی نظامی از سوی آمریکا به سوریه و اینکه آیا این امر با موافقت دولت سوریه همراه است یا نه؟ پاسخ داد: از ابتدای بحران سوریه اعلام کردیم که هر گونه مداخله خارجی در سوریه بدون هماهنگی با دولت آن، به تشدید بحران منجر خواهد شد.

وی افزود: این قاعده درباره هر گونه اعزام نیروی نظامی حاکم است، باید تلاش‌های بین‌المللی با هماهنگی با دولت سوریه انجام شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به خاطر مجموعه اقداماتی که علیه ملت ایران داشته، شکایت نمی‌کند پاسخ داد: انجام هر گونه اقدامی بر اساس محاسبه نتیجه‌بخشی آن باید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در سطح بین‌الملل برخی قدرت‌ها بر اساس قدرتی که دارند، قوانین بین‌الملل را آشکارا نقض می‌کنند، خاطرنشان کرد: این اولین و آخرین بار نیست و منازعات همیشگی بین موازین حقوقی و سیاسی مبتنی بر منافع کشورها وجود داشته است.

جابری انصاری گفت: جمهوری اسلامی ایران در صورتی که امکان تاثیرگذاری در پیگیری روش‌هایی خارج از چارچوب‌های دوجانبه را پیش‌بینی کند، این فرصت را از دست نخواهد داد.

سفر ظریف به نیویورک مفید بود

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک، گفت: آقای ظریف سفر چند روزه به نیویورک داشتند تا در مراسم رسمی الزام موافقتنامه پارس که بعد از سال‌ها گفتگو حاصل شد، شرکت کنند. در این اجلاس نمایندگان ۱۷۵ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

وی افزود: در این سفر مجموعه‌ای از گفتگوهای رسانه‌ای، سخنرانی‌ها، ملاقات‌ها و دیدارها در برنامه وزیر امور خارجه کشورمان تدارک دیده شده بود که مجموع این دیدارها انجام شد تا از زمان این سفر بهره‌برداری مفیدی صورت گیرد.

کشورهای اسلامی از به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی خودداری کنند

جابری انصاری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برخی کشورهای اسلامی در عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی از هم پیشی می‌گیرند؛ از جمله ترکیه و مصر و اینکه این سیاست‌ها چه تاثیراتی در منطقه غرب آسیا خواهد داشت؟ عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران موضع خود را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر عدم شناسایی مشروع رژیم صهیونیستی بنا گذاشته است که این سیاست، ثابت و جدایی‌ناپذیر از سیاست خارجی ماست.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی است که بر اساس نفی حقوق و موجودیت ملت فلسطین شکل گرفته و در حقیقت منشأ بنیادی تروریسم در منطقه به شمار می‌رود.

جابری انصاری ادامه داد: بسیاری از نابسامانی‌ها به دلیل نقش‌آفرینی این رژیم در منطقه و عدم تحقق حقوق اولیه ملت فلسطین و نیز ادامه اشغال سرزمین آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام در به رسمیت دادن این اشغال از دید جمهوری اسلامی ایران پذیرفتنی نیست و تاثیری جز تشدید بحران در منطقه نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که دولت‌های اسلامی با به رسمیت شناختن حق ملت فلسطین، اقدامی را که تشدیدکننده بحران در خاورمیانه است را انجام ندهند.

هیچگاه تهدیدی برای همسایگان نبوده ایم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمریکا در اجلاس همکاری های اسلامی، پیگیر پیشنهادی مبنی بر گسترش همکاری ناتو و سازمان همکاری های خلیج فارس برای امنیت منطقه بوده است، موضع جمهوری اسلامی ایران در این باره چیست؟ گفت: ما هرگز در منطقه خود منشاء تهدید برای هیچ یک از همسایگان خود نبوده ایم.

وی افزود: بلوک بندی نظامی جهانی، مدتهاست خاتمه پیدا کرده و اگر این شیوه گسترش یابد، در حقیقت واقعیتی در حل بحران نخواهد بود بلکه نوعی جنگ روانی و رسانه ای است که در بهبود وضع امنیتی منطقه تاثیری ندارد.

جابری انصاری با اشاره به اینکه امنیت منطقه مستلزم توافق جمعی بین دولت های منطقه برای دستیابی به توسعه پایدار است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در این باره طی سالهای اخیر طرح های عملی بسیاری را ارائه کرده اما با پاسخ مثبت از سوی برخی دولت های دیگر مواجه نشده است چون ترجیح آنها این است که مسائل منطقه ای را بین المللی کنند اما ادامه این سیاست های شکست خورده تاثیری نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته رسانه ها در اعلام این مسئله اغراق و بزرگ نمایی تبلیغاتی کرده اند اما به هر حال حتی اگر به این سمت حرکت صورت گیرد، تنها به تشدید مشکلات منجر خواهد شد.

درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ورود نمی کنیم

سخنگوی وزارت خارجه درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و تاثیر روی کار آمدن دموکرات ها در این کشور عنوان کرد: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسئله داخلی آنهاست، هر دولتی سرکار باشد بدون شک منافع ایالات متحده را پیگیری می کند و ما نیز در جزئیات کشورها هیچ اظهارنظری نمی کنیم.

عربستان مسئله حج را هم با مسائل سیاسی درهم تنیده است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین مذاکرات صورت گرفته برای برگزاری حج ۹۵ گفت: بین دو طرف گفتگوهایی انجام شده است اما دولت عربستان برخلاف ادعای خود که از ابتدای فاجعه منا و تحولات بعد از آن اتخاذ کرد و آن این بود که حج غیر سیاسی است، در تعاملات اخیر خود نبست به اعزام گروه حج ایرانی برای جمع بندی و بررسی ابعاد مختلف این سفر تاخیر کرده است. در حالی که این امر در جدول زمانبندی مشخص بود تا گروه اعزامی درباره تمام جزئیات حج توافق انجام دهد.

جابری انصاری افزود: یک بار در آستانه قطع روابط با ایران، تاریخ این اعزام را تغییر دادند، بعد برای تاریخ جدید روادیدی برای گروه ایرانی صادر نکرده و تاریخ جدیدی اعلام کردند و در نهایت در تاریخ سومی که دولت عربستان اعلام کرد، هیئت ایرانی اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه فریضه حج واجب اسلامی است و دولت جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به برگزاری آن برای ملت خود می داند، تصریح کرد: حج به طور طبیعی باید روال خود را طی کند و امکان برگزاری عزتمندانه و استیفای حقوق حجاج باید فراهم شود. اما تعامل دولت سعودی در این مذاکرات برخلاف ادعاهایش بوده است. در صورتی که این شرایط فراهم نشود و تامین امنیت حجاج و مسائل مربوط به کنسولی در نظر گرفته نشود، مسئولیت آن بر دولت عربستان باقی خواهد ماند چون عربستان مسئله حج را نیز مانند مسائل دیگر با سیاست در هم تنیده کرده است.

جابری انصاری عنوان کرد: به هر صورت تصمیم نهایی درباره حج امسال توسط مراجع ذیربط به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

برخلاف عربستان بدنبال دوری از تشدید بحران هستیم

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قصد تغییر نوع تعاملات خود با عربستان سعودی را ندارد چرا که طی سالهای اخیر تعاملات مصلحت اندیشانه موجب گستاخی این دولت شده است، گفت: رویکرد ما مبتنی بر منافع کشورمان است و برخلاف عربستان به دنبال اجتناب از تشدید بحران هستیم.

جابری انصاری عنوان کرد: تمایل نداریم بحران های موجود را تشدید کنیم اما این را هم گفته ایم که صبر جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ملت حدی دارد. تاکتیک های تعامل با این مسئله بر اساس این اصل و اهداف جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی تعیین خواهد شد.

ظریف در اجلاس سیکا در چین شرکت نمی کند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره سفر وزیر خارجه به چین جهت حضور در اجلاس سیکا، گفت: دولت چین از جمهوری اسلامی ایران دعوت رسمی کرده است که مقامات کشورمان این دعوت را پذیرفته اند اما سطح حضور مسئولان جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، مسئله ای است که درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران نماینده خود را اعزام خواهد کرد اما این نماینده وزیر خارجه نخواهد بود. زیرا دیدارهایی که در هفته آینده برای آقای ظریف در نظر گرفته شده است، فرصت حضور در این سفر را به وی نخواهد داد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سازوکارهای جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد: بخشی از امنیت سرمایه گذاری مربوط به تصمیم دولت های دیگر در سطح جهان است که علاقه مند تحقق منافع جمهوری اسلامی ایران نبوده و بدون شک در ابتدا منافع خود را در نظر می گیرند اما بخشی از آن مربوط به اقدامات ماست، مجموعه گروه ها و رسانه های ما با اقدامات خود این امر را فراهم می کنند که باید دید به سیاست برخی بازیگران دنیا دامن می زنند یا اجازه نمی دهند فضای ناامنی در کشور گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه به هر حال هرگونه ایجاد ناامنی در زمینه سرمایه گذاری به نفع جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، تصریح کرد: در این باره باید با دولت های دیگر تعاملاتی صورت گیرد که مجموعه اقدامات مثبت و منفی را شامل می شود و از سوی دیگر برنامه ریزی هدفمند برای بهره برداری حداکثری از فضای برجام باید حاصل شود.

جابری انصاری تاکید کرد: تمام این اقدامات در جمهوری اسلامی ایران باید به نوعی باشد که در خدمت اصل اساسی اقتصاد مقاومتی حرکت کند.

آمریکا هیچ اراده ای برای خاتمه دادن به دوران بی اعتمادی ملت ایران ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات متناقض مقامات دولت نسبت به برداشت ۲ میلیارد دلاری آمریکا از دارایی های ایران گفت: این حکم از چند زاویه قابل بررسی است، به لحاظ حقوقی این اقدام برخلاف مبانی و اصول حقوق بین الملل است زیرا ایالات متحده قانون داخلی خود را بر روابط بین الملل حاکم کرده در حالی که چنین اختیاری را ندارد.

وی ادامه داد: به لحاظ سیاسی این اقدام برای ملت و دولت ایران بدان معنی است که هیچ اراده ای برای خاتمه دادن به دوران طولانی بی اعتمادی و برخورد با منافع و انتخاب ملت ایران از سوی آمریکا وجود ندارد.

جابری انصاری با اشاره به اینکه این اقدام به تشدید وضع سابق منجر خواهد شد، یادآور شد: آنچه مربوط به وزارت خارجه است این است که جدای از اینکه خرید این اوراق در چه سالی اتفاق افتاده، این مسئله را مورد آسیب شناسی قرار دهد که منافع ما را در خطر قرار ندهد.

وی افزود: معتقدیم این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد و بدون تسویه حساب سیاسی، زمینه تکرار آن مسدود شود.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره سفر وزیر خارجه روسیه به ایران عنوان کرد: اگر چنین سفری در دستور کار باشد، در زمان مناسب به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

سازمان حج و زیارت مسئول پیگیری و گزارش دهی درخصوص حج ۹۵ است

جابری انصاری درباره اینکه کمیسیون امنیت ملی مجلس منتظر گزارش وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت درباره آخرین اقدامات برای حج سال ۹۵ است، چه اقدامی قرار است صورت گیرد؟ گفت: مسئولیت موضوع حج با سازمان حج و زیارت است که گزارش خود را اعلام می کند، ما در سطح حاکمیتی و تصمیمات حاکمیتی مرتبط دخالت داریم اما مسئولیت پیگیری این پرونده و گزارش اقدامات آن با سازمان حج و زیارت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مکانیزم فروش ۳۲ تن آب سنگین عنوان کرد: مسئولیت این امر با سازمان انرژی اتمی است، کارخانه تولید آب سنگین اراک که جدا از راکتور آب سنگین است برای تامین آب سنگین ایجاد شد اما نیاز راکتور آب سنگین ما ۶۰ تن است ولی تولید آب سنگین مازاد این رقم بوده است، به همین خاطر تصمیم گرفته شده حداقل ۷۰ تن آب سنگین تولید شده به فروش برسد و برای این امر مذاکرات فنی با مشتریان این میزان و با آمریکا انجام شد.

وی ادامه داد: مذاکراتی هم با روسیه انجام شده است که دنبال می شود.

جابری انصاری یادآور شد: این اقدام حضور ایران در بازار بین المللی معاملات آب سنگین را به رسمیت شناخته و جزء برنامه های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

حضور ارتش در سوریه در چارچوب مستشاری است

وی درباره اعزام نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به سوریه عنوان کرد: تصمیم جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران سوریه موافقت با درخواست دولت این کشور برای خدمات مستشاری بوده است. اما اینکه چه نیروهایی این خدمات را انجام می دهند، بر اساس زمان و نیاز تعیین می شود. به هر حال مجموع نیروهای مسلح ایران، نیروهای مسلح را شامل می شوند.

جابری انصاری درباره رزمایش مشترک ایران و روسیه گفت: در مراجع رسمی دو کشور، درخواستی در این باره مطرح نشده است. اگر بنای چنین اقدامی وجود داشته باشد، توسط یک نماینده مجلس منتقل نخواهد شد و منوط به تشخیص دو دولت است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر علت لغو سفر وزیر امور خارجه کشورمان به آذربایجان گفت: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی برای شرکت در اجلاس گفتگوی تمدن ها در باکو حضور خواهد داشت.

امیدواری به طی تمامی مراحل قرارداد اس ۳۰۰

جابری انصاری درباره اینکه دولت روسیه پول اسلحه های اف ۳۰۰ را از دولت ایران گرفته ولی به دلیل ترس از آمریکا طفره می رود، گفت: بین ایران و روسیه توافقاتی وجود دارد که در حال طی مراحل اجرایی خود است و امیدواریم مسیر این مسئله به طور طبیعی طی شود.