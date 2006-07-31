دبير كميته اجرايي هيئت موسسين شركت بورس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتقاداتي نسبت به اساسنامه شركت بورس مطرح بود كه در جلسات با مديران سازمان بورس عنوان شد و قرار شد برخي تغييراتي كه مد نظر هيات موسسين مي باشد در اساسنامه بورس اعمال شود و سازمان بورس امروز رسما آن را اعلام كند.

حسين خرازي گفت: يكي از بندهاي اساسنامه كه مورد اختلاف بود اين مسئله بود كه اجازه فروش سهام به خارج از گروهها داده نمي شود كه بر اين اساس مثلا اگر كارگزاران بخواهند سهم خود را در شركت سهامي بورس بفروشند بايد به كارگزاران بفروشند و يا نهادهاي مالي به نهادهاي مالي و اشخاص حقيقي به حقيقي، كه اين مسئله مورد انتقاد موسسين بود و گفته مي شد كه نقدشوندگي سهام شركت را پايين مي آورد.

بنابراين پيشنهاد شد كه مثلا اگر كارگزاران بخواهند سهام خود را بفروشند اولويت با كارگزاران ديگر است واگر از گروه كارگزاران متقاضي نبود مي توانند سهام خود را به ديگر نهادهاي مالي و يا اشخاص حقيقي بفروشند البته در چند بند ديگر نيز احتمالا تغييرات جزيي باتوجه به پيشنهادات ارائه شده اعمال خواهد شد.

وي در ادامه گفت: باهمه موسسين (82كارگزاري و 44 نهاد مالي) مكاتبه شده و موسسين بايد سرمايه هاي خود را به بانك ملي شعبه بورس بريزند كه اين كار در حال انجام است.

خرازي گفت: برخي از كارگزاران و نهادهاي مالي نسبت به سهم تخصيص داده شده در شركت سهامي بورس خواهان تغييرا ت مي باشد، برخي توانايي مالي لازم را ندارند و برخي بر عكس درخواست سهم بيشتري دارند كه البته تا 16 مرداد ماه امكان جابجايي و تغيير وجود ندارد و بعد ازآان با توجه به ميزان سرمايه اي كه به حساب واريز نشده مي توان تغييراتي را بر مبناي اساسنامه اعمال كرد.