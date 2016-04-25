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۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد:

افزایش کیفیت ارائه خدمات دندانپزشکی در استان بوشهر

افزایش کیفیت ارائه خدمات دندانپزشکی در استان بوشهر

بوشهر - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در طرح تحول نظام سلامت در بخش دندانپزشکی، خدماتی باکیفیت بهتر و قیمتی مناسب به مردم ارائه می‌دهد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سید سجاد اقبالی اظهار کرد: در درمانگاه دندانپزشکی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دو نوع خدمت عمومی توسط تیم آموزشی در ساعات آموزشی ارایه می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در همه دانشکده‌های دندانپزشکی دنیا بخشی از خدمات توسط دانشجویان و بخشی توسط اساتید انجام می‌شود اضافه کرد: خدمات توسط دانشجویان نیز زیر نظر اساتید ارایه شده و طبیعی است در این بخش که رویکرد آموزشی نیز دارد هزینه بسیار پایینی از بیماران دریافت ‌شود که بیشتر صرف مواد مصرفی خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه در سراسر ایران خدمات دندانپزشکی به‌صورت خدمت کلینیک ویژه صورت می‌گیرد، تصریح کرد: بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت اجرا، راه‌اندازی، نظارت و برنامه‌ریزی برای کلینیک‌های ویژه به معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سپرده شده است.

اقبالی اظهار داشت: بخشی از فضا و تجهیزات منابع فیزیکی را به کلینیک‌های ویژه دانشگاه اختصاص داده ایم و این خدمت دیگری است که توسط اساتید متخصص عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی ارایه می‌شود و از نظر کیفی قطعاً یکی از باکیفیت‌ترین خدماتی است که ارایه می‌شود.

وی افزود: این بخش با توجه به تعداد اساتیدی که فعالیت می‌‌کنند از تنوع کاملاً خوب و قابل قبولی برخوردار است ودر آینده نیز از نظر کیفی، کمی و تنوع کاملاً بهتر و گسترده‌تر از شرایط فعلی خواهد شد.

کد مطلب 3607665

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