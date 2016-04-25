رئیس دانشگاه پیام نور در سیستان و بلوچستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان در این مراسم اظهار داشت: دانشگاه پیام نور نقش بسزائی در توسعه علمی استان داشته و باید این حضور را به بهترین شکل پاس داشت.

عباس اویسی افزود: در کنار تحویل دانش آموختگان دانشگاهی بسیار به جامعه سیستان و بلوچستان اکنون ۱۵ هزار دانشجو در این دانشگاه در این استان در حال تحصیل هستند.

وی با اشاره به نیاز سنجی از فضای علمی استان بیان کرد: ایجاد رشته های مطابق درخواست ها و نیاز مناطق مختلف استان انجام شده است و به خوبی این دانشگاه توانسته میان علم و کار رابطه ای معنادارای ایجاد کند.

رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان افزود: باید تلاش کرد که در کنار ایجاد رشته های همسو با نیاز استان، زمینه برای ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز افزایش پیدا کند و در این راستا برنامه ریزی جامع و زمان داری را برای آینده دانشگاه پیام نور در سیستان و بلوچستان ترسیم کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم فریبا سنجری مقدم به عنوان نخستین رئیس زن دانشگاه پیام نور در سیستان و بلوچستان معرفی و از زحمات ۹ ساله هادی سیاسر رئیس سابق این دانشگاه تقدیر و تشکر شد.