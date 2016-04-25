به گزارش خبرنگار مهر، علی عمو زاد، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار کرد: مرکز درمان و تشخیص ناباروری یکی از نیازهای ضروری استان محسوب میشود که تجهیزات آن واردشده و تا پایان اردیبهشتماه تجهیز آن به پایان میرسد.
وی افزود: امسال سال باشکوهی در حوزه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در استان است و ماه گذشته ۱۰ پروژه مهم با حضور وزیر بهداشت در استان بهرهبرداری شد.
وی بابیان اینکه اکنون فضای فیزیکی ۱۲ پروژه در حوزه بهداشت و درمان در استان آماده تجهیز است، ادامه داد: بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی شهدای بندرگز به مرحله نهایی رسیده و تا پایان اردیبهشتماه تجهیزات آن وارد استان میشود.
عمو زاد با اشاره به اینکه در اوایل سال ۹۴ سه کلینیک ویژه تخصصی در گرگان و علیآباد به بهرهبرداری رسید، تصریح کرد: سعی است تا پایان امسال ۶ کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی در شهرستانهای کردکوی، گنبد، گالیکش، آققلا، کلاله و بندر ترکمن راهاندازی کنیم.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: فاز دوم بیمارستان طالقانی گنبد، مرکز دیالیز در مراوهتپه، آزمایشگاه مرکز بهداشت علیآباد، ۷ اتاق عمل و ۷ پایگاه اورژانس نیز تا هفته دولت در استان به بهرهبرداری میرسد.
برگزاری جشن شکوفایی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در گلستان
وی بابیان اینکه ۶ مرکز جامعه سلامت جزو پروژههایی است که در سال جاری باید به بهرهبرداری برسد، گفت: امسال ۱۹ مرکز بهداشتی و درمانی روستایی در سراسر استان به بهرهبرداری میرسد و تا پایان سال جشن شکوفایی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در گلستان مانند جشن ملکی شدن خانههای بهداشت روستایی در سال ۹۳ برگزار میشود.
عمو زاد تصریح کرد: هماکنون بزرگترین دغدغه ما در استان افزایش تختهای بیمارستانی و مراقبتهای ویژه است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان از افزایش دو برابری تختهای مراقبتهای ویژه خبر داد و اضافه کرد: هماکنون ۲۱۰ تخت مراقبت ویژه آماده ارائه خدمت است و با تجهیز ۸۰ تخت جدید تا نیمه اول خرداد ۸۰ تخت مراقبت ویژه در استان به چرخه خدمت افزوده میشود.
وی ادامه داد: مرکز دیالیز گالیکش و بندر ترکمن نیز با مشارکت خیرین آماده تجهیز شده و فاز توسعه بیمارستان آزادشهر و دو یا سه بخش جدید در بیمارستان خان ببین تا هفته دولت انجام میشود.
راهاندازی کلینیک تخصصی دیابت در شهرهای استان
در ادامه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان از راهاندازی کلینیک تخصصی دیابت در تمام شهرهای استان خبر داد و گفت: هماکنون تنها شهرهای گرگان، گنبد و کردکوی دارای مراکز خدمات تخصصی دیابت هستند.
سید احمد حسینی افزود: ما برای مقابله با بیماری دیابت نیازمند همان شدت بیماری و عوارض آن با انسانها هستیم و ازاینرو نیازمند اطلاعرسانی همگانی در این حوزه هستیم.
وی اضافه کرد: این کلینیکها به بیماران دیابتی در خصوص عوارض داخلی، چشمپزشکی، قلبی و عروقی و ... و همچنین مراقبتهای مقدماتی و پیشرفته خدمات ارائه میکند.
حسینی ادامه داد: بنا داریم هرماه در یکتا دو شهرستان به کلینیک شناسایی و خدمات تخصصی دیابت راهاندازی شود.
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