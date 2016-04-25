رتبه هجدهم دانشگاه یاسوج در زمینه فعالیت های پژوهشی نانو در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هجیر کریمی بعداز ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: در همین رابطه دکتر مهر اورنگ قایدی عضو هیأت علمی گروه شیمی رتبه پنجم پژوهشگر برتر در فعالیت های فناوری نانو را کسب کرد.

وی بیان کرد: همچنین در سال ۹۴ دکتر دکتر مهر اورنگ قایدی و اردشیر شکرالهی دو نفر از اعضای هیئت علمی گروه شیمی جز یک درصد دانشمندان برتر ISI جهان قرار گرفتند که نشان از توانمندیهای علمی و پژوهشی بالا در دانشگاه یاسوج است.

کریمی اظهار کرد: دانشگاه یاسوج در سال ۹۴ در انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در بین دانشگاه های کشور جایگاه مناسبی کسب کرده است.

وی ارتقا جایگاه علمی از رتبه ۲۸ به رتبه ۲۴ در بین دانشگاههای جامع کشور، کسب رتبه نهم دانشگاههای پراستناد کشور و کسب رتبه دوم کیفیت تولیدات پژوهشی و فناوری از سوی دانشکده فنی و مهندسی در بین دانشگاههای صنعتی و فنی مهندسی را بخشی از عناوین مهم کسب شده توسط این دانشگاه در سال گذشته عنوان کرد.

وی اضافه کرد: کسب رتبه برتر پایان‌نامه دانشجویی از طرف انجمن علمی مهندسان مکانیک و قرار گرفتن مقاله علمی دکتر صدقی اصل در مجله علمی تخصصی J.Hydrologic Engineering دیگر افتخارات کسب شده این دانشگاه در سال گذشته بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج گفت: رشد سرانه تولید مقالات علمی دانشگاه یاسوج در سال ۹۳، ۳.۵بوده که رو به رشد است.

کریمی اظهار کرد: از سال ۹۴ تا کنون بیش از ۵۵۰ مقاله علمی پژوهشی در سطح داخلی و بین المللی در سامانه پژوهشی دانشگاه ثبت شده است.

وی بیان داشت: در سال گذشته ۲۲۹ مقاله جهت شرکت در همایش و سمینارهای داخلی و ۱۳ مقاله نیز برای شرکت در همایش های خارجی در این دانشگاه ارایه شده است.

کریمی با بیان اینکه تعداد ۱۳ کتاب تالیفی و ترجمه در دانشگاه یاسوج منتشر شده است، گفت: تعداد اختراعات ثبت شده اعضای هیئت علمی در سال گذشته تعداد سه اختراع بوده است.