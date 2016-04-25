مسافران مترو رايگان معاینه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صائبي با اشاره به اينكه ايستگا هاي سلامت در روز ۶ و ۷ ارديبهشت ماه در ایستگاه تجريش، نيرو هوايي، سعدي، فردوسي و مولوي بر پا است افزود: در اين ايستگا ه ها با انجام تست قند خون و فشار خون غربالگري صورت مي گيرد.

وي تصريح كرد: اين پايگاه ها با هدف توجه ویژه به ارتقای سلامت افراد، جهت آگاه سازي و اطلاع رساني در خصوص غربالگري بيماري ديابت بر پا شده اند.

صائبي در ادامه از برپايي پایگاه های غربالگری قند و فشار خون در روز پنج شنبه ۹ ارديبهشت ماه نيز در ۷۳ ایستگاه مترو تهران خبر داد و گفت: شهروندان مي توانند از ساعت ۷ صبح الي ۱۶ با مراجعه به اين پايگاه ها كه با همکاری گروه دانشجویی دستان بهشتی (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) بر پا مي شود از خدمات ارائه شده به صورت رايگان استفاده كنند.

معاون فر هنگي اجتماعي شركت بهره برداري مترو تهران در كنار اجراي اين برنامه ها جهت آشنا نمودن مردم با فعاليت هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي مترو تهران اقدامات متنوعي از جمله نصب تابلوهاي نقاشي برجسته در زمينه پيشگيري از اعتياد؛ توزيع تراكت بروشور در زمينه پيشگيري از معلوليتها و آسيب هاي اجتماعي و تنبلي چشم كودكان؛ ارائه خدمات مشاوره رايگان؛ اجراي مسابقه نقاشي با موضوع هفته سلامت؛ نيز صورت مي گيرد.