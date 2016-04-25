کیومرث مجلسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه فعالیت و ارائه خدمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در گمرکات اردبیل و بیله‌سوار اظهار کرد: با توجه به ضرورت توسعه شعبات انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و امضای قرارداد بین گمرک و انبارهای عمومی، از ۱۵ اردیبهشت ماه تمامی امور تخلیه، بارگیری، حفاظت و نگهداری کالا در انبارها و باراندازها و سایر تأسیسات مرتبط در اداره کل گمرکات استان اردبیل و مرزی بیله‌سوار، تحت نظارت و توسط شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور، تعامل، وحدت رویه و توجه به توسعه اقتصادی و خدمات نوین را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ضمن انجام فعالیت ذاتی خود، توجه ویژه‌ای به ارزش‌های اسلامی دارد.

مجلسی اقدامات و راهکارهای مناسب صورت‌گرفته جهت ارتقای رضایتمندی صاحبان کالا در آستارا را یادآور شد و افزود: ایجاد سیستم راهبند در گیت‌های ورود و خروج، احداث جایگاه انتظار برای مسافران سواری، عبور موقت و ترانزیتی و احداث پارکینگ مخصوص تشریفات گمرکی از اقدام‌های انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا است.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا، تخفیف ۶۰ درصدی هزینه‌های تخلیه و بارگیری کالاهای صادراتی در راستای حمایت از توسعه صادرات در آستارا، تجهیز ناوگان ماشین‌آلات انبارهای عمومی با خرید یک دستگاه جرثقیل تلسکوپی۱۲تنی و همچنین خرید یک دستگاه لیفتراک سه تنی کانتینر با قابلیت امکان بارگیری در ارتفاع شش متری را از دیگر اقدامات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا برشمرد.

وی گفت: انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا در بحث تخلیه، بارگیری، نگهداری انواع کالای وارده و صادره و همراهی تجار و بازرگانان حول محور سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد.