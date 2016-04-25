۱۶ پروژه خدماتی در منطقه ۱۰ شهرداری مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که روز دوشنبه و با حضور شهردار مشهد و جمعی از مدیران شهری در محل فرهنگسرای شهرزیبا و ایمن برگزار شد از تعداد ۱۶ پروژه در منطقه ۱۰ شهرداری مشهد با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال بهره برداری شد.

شهردار منطقه ۱۰ مشهد در این مراسم با بیان اینکه افتتاح این پروژه ها گام بلندی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و عمل است بیان کرد: احداث کانال جمع‌آوری آب‌های سطی بولوار فلاحی، احداث آبخوری بوستان‌های منطقه، نورپردازی میدان مادر و بولوار شاهد، مرمت درزهای انبساط میدان قائم (عج) و نورپردازی آن، آسفالت و خط کشی محوری بزرگراه آزادی به مساحت ۱۲۰ هزارمترمربع از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده است.

سعید حسینقلی‌زاده همچنین از تکمیل سوله بحران راستی به متراژ ۱۳۴ مترمربع، پیاده‌روسازی بولوار شاهد به طول ۱.۷ کیلومتر، احداث کنارگذر و آسفالت بزرگراه آزادی به طول ۲.۲ کیلومتر، احداث شبکه آبیاری بولوار اندیشه و بازگشایی محوری امتداد خیابان رازی به عنوان سایر پروژه های به بهره برداری رسیده در این منطقه اشاره کرد.

وی با اشاره به احداث چهار بوستان جدید از جمله بوستان فاطمیه، پارک خطی بزرگراه امام علی(ع)، پارک بولوار فلاحی و بوستان دانش شرقی بیان کرد: با احداث این بوستان‌ها سرانه فضای سبز منطقه از هفت متر مربع به هفت و چهار دهم مترمربع رسیده است.