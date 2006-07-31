اولين جشنواره بادكنكها در كرج برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، اين جشنواره با همكاري شهرداري و هيئت ورزشهاي همگاني كرج به مناسبت ميلاد حضرت علي (ع) با هدف ايجاد جنگي شاد و مهيج براي شهروندان كرجي برگزار مي شود .

براساس اين گزارش ، شركت براي عموم بدون محدوديت سني در اين جشنواره آزاد است و مسئولان شهري نيز به منظور حضور در كنار مردم و حمايت از ورزشهاي همگاني ، همراه با جنگ هاي شاد براي كودكان در اين جشنواره حضور خواهند داشت .

گفتني است : پيش از اين جشنواره بادبادكها نيز در كرج اجرا و با استقبال كم نظيري از سوي مردم مواجه شد .