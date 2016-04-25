  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۵۰

آخرین جملات شهید مدافع حرم پیش از شهادت+فیلم

آخرین جملات شهید مدافع حرم پیش از شهادت+فیلم

فیلم حاضر سخنان شهید «سید علاء موسوی» از فرماندهان مقاومت اسلامی نجباء و فرمانده مدافعان حرم است که پیش از آخرین عملیات وی در سوریه که منجر به شهادتش شد، ثبت و ضبط شده است.

دریافت 9 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید علاء موسوی» از فرماندهان مقاومت اسلامی نجباء و از مدافعان حرم بود که در سوریه به مقام رفیع شهادت نایل گشت.

این ویدئو پیش از آخرین عملیاتی که به فرماندهی وی انجام شد، ضبط و به یادگار در تاریخ مقاومت ثبت شد:

پیروزی واقعی زمانی است که به شهادت برسیم و این را باید به خاطر بسپاریم: هر چقدر دشمن قوی باشد، ما مقاومت می کنیم.

ما فرزندان امام حسین(ع) هستیم. همان طور که می دانید امام حسین علی رغم گسیل نیروهای دشمن، مقاومت کردند و ما هم باید مقاومت کنیم.

همه ما فرزندان علی بن ابیطالب(ع) هستیم و نباید علی بن ابی طالب(ع) را ناامید کنیم.

امام زمان(عج) ما را می بیند. هرکجا که بجنگیم، همه ما سربازان امام زمان(عج) هستیم.

فقط باید صبور باشید؛ ما در این عملیات بیش از ۱۰ ساعت با دشمن نخواهیم جنگید و ان شاء الله پیروز خواهیم شد.

بیش از این نباید زمان را طولانی کرد. وقت آن شده که از هم حلالیت بطلبیم.

باید به خدا توکل کرد و عملیات را شروع کرد.

کد مطلب 3607923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها