آخرین جملات شهید مدافع حرم پیش از شهادت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید علاء موسوی» از فرماندهان مقاومت اسلامی نجباء و از مدافعان حرم بود که در سوریه به مقام رفیع شهادت نایل گشت.

این ویدئو پیش از آخرین عملیاتی که به فرماندهی وی انجام شد، ضبط و به یادگار در تاریخ مقاومت ثبت شد:

پیروزی واقعی زمانی است که به شهادت برسیم و این را باید به خاطر بسپاریم: هر چقدر دشمن قوی باشد، ما مقاومت می کنیم.

ما فرزندان امام حسین(ع) هستیم. همان طور که می دانید امام حسین علی رغم گسیل نیروهای دشمن، مقاومت کردند و ما هم باید مقاومت کنیم.

همه ما فرزندان علی بن ابیطالب(ع) هستیم و نباید علی بن ابی طالب(ع) را ناامید کنیم.

امام زمان(عج) ما را می بیند. هرکجا که بجنگیم، همه ما سربازان امام زمان(عج) هستیم.

فقط باید صبور باشید؛ ما در این عملیات بیش از ۱۰ ساعت با دشمن نخواهیم جنگید و ان شاء الله پیروز خواهیم شد.

بیش از این نباید زمان را طولانی کرد. وقت آن شده که از هم حلالیت بطلبیم.

باید به خدا توکل کرد و عملیات را شروع کرد.