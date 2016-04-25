به گزارش خبرگزاری مهر، آراسب احمدیان گفت: ایده اولیه تاسیس محک توسط سعیده قدس(بنیانگذارمحک) با آگاهی از مشکلات کودکان مبتلا به سرطان به واسطه بیماری فرزندش صورت گرفت. از همان ابتدا با گردهم آمدن گروهی از خیران داوطلب فعالیت محک در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی انجام گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: همزمان با فعالیت های مددکاری در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی مقدمات ثبت محک از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. بنیانگذاران اولیه براین باور بودند که یک موسسه نمی تواند تنها با اتکا به شخص یا گروه محدودی از یاواران این راه را طی کند، بنابراین در سال ۱۳۷۰ محک به ثبت رسید تا از امکانات خیرخواهانه گروه وسیع تری برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان بهره گیرد و دامنه حمایت های خود را در سطح ایران گسترش دهد.

احمدیان اظهار داشت: محک تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۳هزار کودک مبتلا به سرطان و در حال حاضر ۱۳هزار و ۵۰۰ کودک را تحت حمایت همه جانبه قرار داده است. حمایت های این موسسه از افراد تحت پوشش در ۳بعد صورت می گیرد؛ حمایت کلان از بیمار که در ۳۲ بیمارستان صورت می گیرد، حمایت درمانی کودکان مبتلا به سرطان که در اولین بیمارستان ۱۰۰تختخوابی خیریه که مختص کودکان سرطانی در خاورمیانه است صورت انجام می شود و انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی این موسسه است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه تمام منابع مالی این موسسه از طریق جلب مشارکت های مردمی صورت می گیرد و موسسه محک هیچ گونه فعالیت تجاری و اقتصادی نداشته تصریح کرد: محک از همان ابتدا با جلب کمک های مردمی و نیت خیرخواهانه مردم و فعالیت های داوطلبانه اداره می شد. برگزاری بازارها، توزیع قلک و عضویت درجمع یاوران محک از روش های جلب کمک های مردمی در محک بوده است.

مدیرعامل موسسه خیریه محک افزود: این موسسه توانست ظرف کمتر از یک دهه با بهره گیری از اعتماد و حمایت های آحاد مردم و سخت کوشی اعضاء داوطلب و اعمال روشهای علمی و تخصصی در مراقبت های ویژه از بیماران و خانواده های آنان در کنار پیشرفتهای علم پزشکی آمار بهبود را تحت تاثیر قرار دهد به طوری که طبق آمار و گزارش ها در مقایسه سال ۱۳۹۲ به ۱۳۹۳ آمار فوت شده حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.



این فعال اجتماعی در حوزه خیریه گفت: در اداره سازمان های غیر دولتی دو دیدگاه سنتی و سیستمی وجود دارد. در دیدگاه سیستمی، تمرکز سازمان بر روی برنامه ریزی برای جذب منابع و هدایت این منابع برای رفع نیاز های افراد تحت پوشش است. موسسه خیریه محک برای تطبیق دادن خود با استاندارهای جهانی از روش های سیستمی استفاده میکند و برهمین اساس توانسته است روش کار خود را با شرکت بازرسی بین المللیSGS تطابق داده و گواهینامه NGO Bench marketing را دریافت کند .

آراسب احمدیان در رابطه با کسب مقام چهارم در بین سازمان های مردم نهاد جهان تصریح کرد: موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تقریبا ۱۰ سال پیش برای اولین بار به صورت داوطلبانه خود را در معرض این استاندارد قرار داد که در این دوره نتوانست به دلیل نبود مستندات لازم در برخی از فعالیت ها امتیازات لازم را برای کسب این گواهینامه دریافت کند. در ممیزی بعدیSGS محک موفق به کسب ممیزی فوق شد و در نهایت در هفتمین دوره ممیزی با کسب امتیاز ۹۵.۵ درصد مقام چهارمی جهان را به دست آورد.



احمدیان در ادامه گفت: دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد(ECOSOC)، عضویت در سازمان های معتبر بین المللی مرتبط با سرطان کودکان، دریافت تندیس نقره‌ای کیفیت (GIC) از مؤسسه بین المللی استاندارد جی.آی.سی، دریافت نشان طلای انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA) از دیگر مقام های کسب شده این موسسه در سطح بین المللی است و هدف موسسه خیریه محک کسب مقام اول در جهان است.



وی تصریح کرد: موسسه خیریه محک سازمان آرزوهای بلند و همت های بزرگ است که همت های بلند آرزوهای بزرگ را پشتیبانی می کنند و آرزوهای بزرگی که به اتکای همت های بلند مردم این سرزمین که از محک حمایت می کنند.

آراسب احمدیان ضمن اشاره به موفقیت این سازمان در عرصه بین اللملی و داخلی عنوان کرد: از عوامل موفقیت این سازمان را شفافیت و پاسخگویی دانست زیرا تامین کنندگان منابع باید بدانند آنچه که اهداء می کنند چگونه در سازمان استفاده می شود و به همین دلیل بازدید از موسسه “محک” همه روزه وبرای همه امکان پذیر می باشد.



عضو هیئت مدیره خیریه محک اظهار داشت:عضو هیئت مدیره خیریه “محک” اظهار داشت: در ماموریت محک علاوه بر خدمت به کودکان مبتلا به سرطان، کمک به هم نوع نیز آمده است و این موسسه جزء وظایف خود می داند به افرادی که می خواهند موسسه خیریه راه اندازی کنند و یا نیاز به راهنمایی و مشاوره دارند اطلاعات و مستندات لازم را ارائه دهد.

مدیرعامل موسسه خیریه محک عنوان کرد: از برنامه های آینده این سازمان یکپارچه سازی فعالیت محک در سراسر کشور و ارائه مقالات پژوهشی در سطح بین المللی است.



وی درخصوص عوامل پیشرفت موسسات مردم نهاد اظهار داشت: عاملی که می تواند باعث پیشرفت دیگر سازمان های غیردولتی در کشور شود آن است که دیدگاه خود را از نگاه سنتی به نگاه سیستمی تغییر دهند، درحال حاضر دیدگاه سنتی توانایی رشد و گسترش ندارند و معمولا تمرکز خیلی زیادی به عدد هزینه های بالاسری دارند ولی درنگاه سیستمی هزینه های بالاسری پذیرفته شده است و به ازای هزینه های بالاسری، هزینه ارزش افزوده برای کمک های مردمی ایجاد می شود.



آراسب احمدیان در پایان صحبت های خود ضمن تایید بر رابطه شبکه‌ای در موسسات خیریه گفت : وجود شبکه ها موجب پیشرفت و وجود آنها واقعا احساس می شود اما نکته ای که باید به آن دقت شود آن است که ارتباط در این فضا باید آزاد و برابر باشد. در واقع شبکه یعنی ارتباط تسهیل شده و برابر اعضاء، وبا این دیدگاه شبکه مفید است..