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۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۳۹

دبیر شورای راهبردی آموزش عالی مناطق آزاد کشور:

برگزاری همایش بین المللی سیب و انگور در منطقه آزاد ارس

برگزاری همایش بین المللی سیب و انگور در منطقه آزاد ارس

جلفا - دبیر شورای راهبردی آموزش عالی مناطق آزاد کشور از برگزاری همایش بین المللی سیب و انگور در اردیبهشت ماه سال آینده در ارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، بهمن امانی ضمن حضور در هفتمین نشست شورای کاربردی آموزش عالی ارس گفت: همایش بین المللی سیب و انگور ارس با مشارکت دانشگاه های منطقه در جهت معرفی و ارائه تصویر مناسب و توانمند از ظرفیت های علمی این منطقه و بخش آموزش عالی آن و همچنین معرفی یکی از ظرفیت های مهم کشاورزی منطقه مستعد ارس برگزار می شود.

وی افزود: کمیته علمی این همایش با بهره مندی از توان علمی دانشگاه های ارس مدیریت و تامین می گردد و بخش های اجرایی آن با مدیریت و مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس برگزار می شود.

وی گفت: بزودی دبیر علمی و دبیر اجرایی این همایش معرفی و از سوی مدیرعامل سازمان مطنقه آزاد ارس احکام آنها صادر می شود تا این همایش بر اساس برنامه ریزی و در اوایل سال آینده برگزار شود.

وی تصریح کرد: طی هفته آتی کمیته راهبردی همایش بین المللی انگور و سیب منطقه آزاد ارس ضمن تشکیل جلسه برنامه ریزی های لازم برای برگزاری این همایش را انجام دهند.

کد مطلب 3607961

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